Названа основная причина утечек персональных данных

Национальный центр персональных данных назвал основную причину утечек персональных данных, сообщает БЕЛТА.

Как показал анализ последних уведомлений о нарушении систем защиты персональных данных, злоумышленники воспользовались уязвимостью межсайтовых сценариев информационной системы Битрикс для загрузки на серверы организаций сторонних файлов-скриптов в формате *.php (adminer.php, testing.php и т.п.).

Отмечается, что такая уязвимость позволяет злоумышленнику размещать клиентские скрипты на веб-страницах, что допускает несанкционированный доступ к базе данных информационного ресурса.

Уязвимость возникает в результате блокировки обновлений (в том числе из-за использования пользовательского кода при доработке / разработке ИС); отсутствия контроля за обеспечением информационной безопасности в организациях, а также необеспечения технической и криптографической защиты персональных данных в установленном порядке.