Названа самая популярная специальность в БГМУ в 2022 году

О наборе я узнала благодаря своему классному руководителю, который скинул приказ о том, что в данный институт будут зачисляться и девушки, и продлен набор для зачисления в этот институт. А сюда пошла, потому что я с детства люблю военную тематику. Я из Бреста, и несла вахту памяти на посту № 1 в Брестской крепости. Мне это очень близко.

Половина бюджетников в БГМУ - на целевом обучении.

В этом году мы зачислили 720 студентов, которые будут обучаться за счет средств республиканского бюджета. Ну и половина, 50 % этих ребят, будут обучаться на целевой форме подготовки. Мы начали набирать абитуриентов, которые будут обучаться, и через 6 лет будут распределяться для города Минска для практического здравоохранения. В этом году мы набирали 50 человек на лечебный факультет, 40 человек - на педиатрический и 4 - на фармацевтический.

В этом году тут впервые осуществляли набор девушек. Для них предоставили 3 бюджетных места.Всего в этом году желающих поступить в БГМУ было 1 100 человек. Вступительная кампания по зачислению абитуриентов уже на платную форму обучения завершится 8 августа.