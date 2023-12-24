Название команды - победителя телевизионного экстрим-проекта "Герои. Перезагрузка" узнаем 24 декабря

Название команды - победителя телевизионного экстрим-проекта "Герои. Перезагрузка" станет известно уже сегодня в вечернем прайм-тайме телеканала "Беларусь 1". За победу будут бороться сотрудники Агентства теленовостей Людмила Казак и Андрей Козлов.

Старт эфира традиционный для всего сезона проекта "Герои. Перезагрузка" - в 19:15. Участникам (а до финала добрались две команды) пришлось преодолеть сито плей-офф, начиная с четвертьфинала. Но самое главное - справиться с небывалым давлением, проверить свой характер на прочность, а также проявить себя настоящим героем в любом испытании. Претендентам на победу придется вновь преодолеть четыре стихии - воду, воздух, огонь и землю.



В команде "Хищники" кроме дуэта ведущих Агентства теленовостей и капитан команды "МАЗ-СПОРТ авто" Сергей Вязович. Противостоять им будет команда "Пантеры" в составе солиста ансамбля "Песняры" Игоря Дударчика, телеведущей и эстрадной исполнительницы Хелены Мерааи и капитана команды - генерального директора хоккейного минского "Динамо" Артема Каркоцкого.