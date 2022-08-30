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Названо основное отличие нового образовательного стандарта

Названо основное отличие нового образовательного стандарта

В новый учебный год по новым правилам в дошкольных учреждениях. Новации продиктованы образовательным стандартом, который вступает в силу 1 сентября.

Основным отличием нового стандарта, по словам ведущего научного сотрудника лаборатории дошкольного образования Национального института образования Людмилы Тарусовой, является то, что в этом стандарте предусмотрены уже результаты освоения программы не только для детей - выпускников дошкольного учреждения, но и для детей, начиная с одного года. Это будет отражаться в показателях развития. "Это важно и для родителей, и для педагогов, - подчеркивает она. - В стандарте усилены вопросы воспитания, гражданско-патриотического воспитания".

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