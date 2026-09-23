Названы основные источники информации для белорусов

23 сентября стали известны результаты третьей части масштабного социсследования.

Подавляющее большинство граждан - 92,6 % - полагают, что Беларуси следует поддерживать хорошие отношения со всеми государствами независимо от существующих между ними противоречий. Согласно общему мнению аналитиков БИСИ, белорусы не воспринимают нынешние конфликты как норму, при этом четко представляют для себя образ будущего в международном разрезе.

Еще один блок касался основных источников информации. Для белорусов это интернет-ресурсы и телевидение. Как отмечают аналитики, сохранение прочной традиции телесмотрения является важной частью медиапотребления, обеспечивающей разнообразие и выбор для аудитории. И важно, что многие все равно отдают предпочтение личному общению.

Социсследование проводил в июле - августе Институт социологии НАН Беларуси по заказу Белорусского института стратегических исследований (БИСИ). Участие в нем приняли 2 045 респондентов.