Определены победители проекта Президентского спортивного клуба "Марафон 10 000 шагов".

В ходе лотереи главный приз - сертификат на путешествие мечты - забрал житель города Бреста Георгий Шелест. А заодно мужчина с пользой для здоровья провел месяцы, участвуя в проекте.

С 24 июля по 31 октября все желающие активно шагали в разных городах Беларуси и даже за ее пределами. Главные условия - быть подписанным на аккаунты марафона и самого клуба, в день проходить не менее 10 тыс. и не более 50 тыс. шагов, а скриншоты с подтверждением обязательно размещать на своей странице в проекте.

Претендентами на главный приз стали те участники, которые за 80 активных дней в сумме прошли 1 млн шагов.