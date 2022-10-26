Названы факторы риска возникновения инсульта

Какие факторы риска способствуют возникновению инсульта? Ответ на этот вопрос знает заместитель директора по медицинской части Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии, главный внештатный невролог Министерства здравоохранения Вячеслав Ващилин.

"Инсульт - одна из самых актуальных проблем в неврологии. Данное заболевание является второй по частоте причиной смертности среди всех заболеваний. И во всем мире это первая причина инвалидизации пациентов", - БелТА цитируетслова Ващилина.

К слову, инсульт - это не заболевание, которое возникает само по себе.

"Оно является следствием заболеваний сосудов, сердца, системы кровообращения. В медицине выделяют факторы риска, борьба с которыми может привести к снижению вероятности возникновения инсульта. Среди наиболее значимых - артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия, сахарный диабет, повышенная масса тела, курение, гиподинамия. Борьба с этими факторами риска может снизить вероятность развития заболевания", - сказал главный внештатный невролог.

"К счастью, медицина постепенно развивается, качество медицинской помощи растет, увеличивается возможность оказания медпомощи. В структуре ее оказания появляются новые технологии, которые позволяют не только улучшить показатели выживаемости, но, что еще более значимо, уменьшить инвалидизацию, тот неврологический дефицит, который может развиться после перенесенного инсульта", - отметил Вячеслав Ващилин.

29 октября в мире отмечают Всемирный день борьбы с инсультом.

"Эта дата установлена Всемирной организацией по борьбе с инсультом с целью увеличения усилий, направленных на предотвращение развития инсульта, оптимизации мер по борьбе с уже развившимся инсультом, улучшения качества жизни пациентов с перенесенным заболеванием, а также повышения осведомленности населения о данной проблеме и возможных путях ее предотвращения и решения", - дополнил замдиректора по медицинской части РНПЦ неврологии и нейрохирургии.