Названы имена лауреатов премии "За духовное возрождение" и спецпремии Президента Беларуси

По традиции накануне Рождества в Беларуси названы лауреаты премии "За духовное возрождение" и спецпремии главы государства деятелям культуры и искусства. Люди, создающие наши духовные символы. Благодаря им в детдомах редко слышим слезы, у онкопациентов есть силы на выздоровление, а слово "патриотизм" перестает быть штампом. В юбилейный 25-й раз Президент лично поблагодарил за неравнодушие. В награжденных - протоиерей Кирилл Шолков, фонд Алексея Талая, народный артист Беларуси Владимир Громов и "Патриоты Беларуси".



Всего же 5 премий "За духовное возрождение", 9 спецпремий главы государства деятелям культуры и искусства и три "Белорусских спортивных Олимпа". Не обойдут вниманием 100-летие БГУ и коллективы сельских домов культуры.