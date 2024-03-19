Названы марки авто, на которые транспортный налог в Беларуси может вырасти в 10 раз

В Министерстве по налогам и сборам назвали марки авто, на которые транспортный налог может вырасти в 10 раз, пишет БЕЛТА.

Согласно Налоговому кодексу по транспортным средствам, с года выпуска которых прошло не более трех лет, включенным в перечень транспортных средств повышенной комфортности, определяемый Советом Министров, транспортный налог, включая авансовые платежи, исчисляется по ставкам, увеличенным в 10 раз.

Разработан соответствующий проект постановления правительства, в котором определен перечень транспортных средств повышенной комфортности. На сайте Министерства по налогам и сборам опубликован список марок и моделей машин, которые могут попасть под нововведение. Среди них - весь модельный ряд Aston Martin, Aurus, Bentley, Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Maserati, McLaren, Porsche, Rolls-Royce, некоторые модели Audi, BMW, Cadillac, Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz, Toyota.

В настоящее время разработанный проект постановления Совмина находится на согласовании у заинтересованных государственных органов.

В МНС также отметили, что при наличии у организации по состоянию на 1 января 2024 года транспортных средств повышенной комфортности, признаваемых объектом налогообложения транспортным налогом, ей по сроку не позднее 22 марта 2024 года необходимо исчислить и уплатить авансовый платеж по транспортному налогу за первый квартал этого года в размере одной четвертой годовой ставки транспортного налога, увеличенной в 10 раз.