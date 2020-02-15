Названы самые частые нарушения среди строительных организаций Беларуси в прошлом году

Низкое качество работ и организация производственного контроля, а также слабый технический надзор - это самые частые нарушения среди строительных организаций Беларуси в прошлом году. По итогам проверок Госстройнадзор предложил приостановить более 150 сертификатов и аттестатов соответствия предприятий, которые регулярно нарушали строительное законодательство. Министерство архитектуры поддержало только треть предложений. О цене лояльности в отношении нарушителей заставляют задуматься последние случаи вопиющей безответственности при строительстве, когда новые многоэтажки обросли ветками трещин и есть изменения в несущих конструкциях. А ведь на кону жизни людей.



Как в столице появились дома из опилок, почему элитная многоэтажка с новомодными архитектурными решениями разваливается на глазах - и кто за это в ответе? Расследование "Главного эфира" смотрите уже завтра. Чем еще запомнилась уходящая неделя? Итоги подведут мои коллеги в воскресенье в 9 вечера на "Беларусь 1".



