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Названы самые сладкие сорта вишни - на вкус просто мед
Привычныйвкусвишневых плодов - кислый или кисло-сладкий, поэтому многие отдают предпочтение более сладкой черешне. Однако давно существуют сорта, где содержание сахара в ягодах близко к 10%, что делает плоды приятными на вкус. Такие разновидности вишни называются "десертные" или "столовые", пишетbelnovosti.by.
"Десертная Морозовой"
На раскидистом дереве урожай формируется в конце июня. Масса красных плодов достигает 5 граммов. К характерной особенности относят сочную мякоть. К главным достоинствам этого сорта относят:
- зимостойкость;
- хорошее плодоношение;
- устойчивость к коккомикозу.
Однако также нужно учитывать и недостатки. Главный недостаток заключается в том, что для увеличения урожайности нужен опылитель.
"Тамарис"
Это еще один сладкий сорт вишни, который нравится дачникам. Высота деревьев не превышает 3 метра. Урожай начинает созревать в конце лета, но все зависит от региона. Плоды способны порадовать насыщенным вкусом. С одного растения можно собрать до 30 килограммов плодов. К достоинствам относят:
- устойчивость к морозу;
- иммунитет к разным болезням;
- высокую урожайность.
К недостаткам относят необходимость регулярной обрезки. При этом нужно действовать осторожно, так как можно легко повредить дерево.
"Жуковская"
Высота взрослого дерева достигает 4-х метров. Первые плоды начинают созревать в июле. Вишня достаточно плотная и сочная. К достоинствам относят:
- отличный внешний вид плодов;
- деревья не подвергаются коккомикозу;
- плоды можно собирать механизированным способом.
У этого сорта действительно много преимуществ, но некоторым дачникам не нравится наличие крупной косточки. Она может составлять 8 % от массы плода.
"Причуда"
Эта вишня имеет средний срок созревания. Деревья растут достаточно быстро и достигают высоты в 4 метра. Урожайность с одного растения составляет около 9 килограммов. Чтобы собрать хороший урожай, обязательно нужно придерживаться правил и рекомендаций.
К преимуществам относят:
- зимостойкость;
- деревья выдерживают резкую смену температуры;
- десертный вкус.
Из недостатков можно выделить небольшую урожайность. Также деревья сильно подвержены коккомикозу.
"Подбельский"
Это достаточно крупное растение, высота которого составляет около 5 метров. Первые плоды созревают в середине лета. Плоды обладают характерным вишневым ароматом. Специалисты утверждают, что максимальная урожайность наблюдается в возрасте 15 лет. При правильном уходе можно собрать с одного дерева до 60 килограммов плодов.
К достоинствам относят:
- устойчивость к грибкам;
- высокую урожайность;
- отличный вкус.
К единственному недостатку можно отнести то, что сорт вишни нуждается в опылителе. В ином случае урожайность будет низкой.
"Волочаевка"
Средняя высота этого растения составляет около 4 метров. Первые плоды созревают в конце июля. Плотная мякоть обладает свежим вкусом. Садоводы утверждают, что первые плоды созревают на 3 год.
К достоинствам относят:
- хорошую урожайность;
- отличный вкус;
- зимостойкость.
Однако также нужно учитывать, что у этого сорта есть недостатки. В дождливую погоду дерево может страдать от грибковых болезней. При выборе сладких сортов вишни в первую очередь нужно отталкиваться от личных предпочтений.
Фото:pixabay.com
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