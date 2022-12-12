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Названы самые сладкие сорта вишни - на вкус просто мед

Названы самые сладкие сорта вишни - на вкус просто мед

Привычныйвкусвишневых плодов - кислый или кисло-сладкий, поэтому многие отдают предпочтение более сладкой черешне. Однако давно существуют сорта, где содержание сахара в ягодах близко к 10%, что делает плоды приятными на вкус. Такие разновидности вишни называются "десертные" или "столовые", пишетbelnovosti.by.


"Десертная Морозовой"

На раскидистом дереве урожай формируется в конце июня. Масса красных плодов достигает 5 граммов. К характерной особенности относят сочную мякоть. К главным достоинствам этого сорта относят:

  • зимостойкость;
  • хорошее плодоношение;
  • устойчивость к коккомикозу.

Однако также нужно учитывать и недостатки. Главный недостаток заключается в том, что для увеличения урожайности нужен опылитель.

"Тамарис"

Это еще один сладкий сорт вишни, который нравится дачникам. Высота деревьев не превышает 3 метра. Урожай начинает созревать в конце лета, но все зависит от региона. Плоды способны порадовать насыщенным вкусом. С одного растения можно собрать до 30 килограммов плодов. К достоинствам относят:

  • устойчивость к морозу;
  • иммунитет к разным болезням;
  • высокую урожайность.

К недостаткам относят необходимость регулярной обрезки. При этом нужно действовать осторожно, так как можно легко повредить дерево.

"Жуковская"

Высота взрослого дерева достигает 4-х метров. Первые плоды начинают созревать в июле. Вишня достаточно плотная и сочная. К достоинствам относят:

  • отличный внешний вид плодов;
  • деревья не подвергаются коккомикозу;
  • плоды можно собирать механизированным способом.

У этого сорта действительно много преимуществ, но некоторым дачникам не нравится наличие крупной косточки. Она может составлять 8 % от массы плода.



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"Причуда"

Эта вишня имеет средний срок созревания. Деревья растут достаточно быстро и достигают высоты в 4 метра. Урожайность с одного растения составляет около 9 килограммов. Чтобы собрать хороший урожай, обязательно нужно придерживаться правил и рекомендаций.

К преимуществам относят:

  • зимостойкость;
  • деревья выдерживают резкую смену температуры;
  • десертный вкус.

Из недостатков можно выделить небольшую урожайность. Также деревья сильно подвержены коккомикозу.

"Подбельский"

Это достаточно крупное растение, высота которого составляет около 5 метров. Первые плоды созревают в середине лета. Плоды обладают характерным вишневым ароматом. Специалисты утверждают, что максимальная урожайность наблюдается в возрасте 15 лет. При правильном уходе можно собрать с одного дерева до 60 килограммов плодов.

К достоинствам относят:

  • устойчивость к грибкам;
  • высокую урожайность;
  • отличный вкус.

К единственному недостатку можно отнести то, что сорт вишни нуждается в опылителе. В ином случае урожайность будет низкой.

"Волочаевка"

Средняя высота этого растения составляет около 4 метров. Первые плоды созревают в конце июля. Плотная мякоть обладает свежим вкусом. Садоводы утверждают, что первые плоды созревают на 3 год.

К достоинствам относят:

  • хорошую урожайность;
  • отличный вкус;
  • зимостойкость.

Однако также нужно учитывать, что у этого сорта есть недостатки. В дождливую погоду дерево может страдать от грибковых болезней. При выборе сладких сортов вишни в первую очередь нужно отталкиваться от личных предпочтений.

Фото:pixabay.com

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