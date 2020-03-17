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Названы самые востребованные профессии на рынке труда в Минске
В Мингорисполкоме назвали самые востребованные профессии на столичном рынке труда. Первое место в рейтинге столичной мэрии - медсестры, также Минску в первую очередь нужны уборщики помещений и повара. Это лидеры списка, следом за ними по востребованности в столице идут такие профессии, как инженеры, продавцы, водители, маляры, санитарки и каменщики. Стоит отметить, в первые два месяца года каждый четвертый белорус, обратившийся в службы занятости Минска за содействием в трудоустройстве, нашел работу. Для тех же, кто сейчас находится в ее поиске, добавим: только в столице открытых вакансий сегодня свыше 21 тысячи.
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