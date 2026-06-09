Не допустить возгораний: в Чаусском лесхозе отработали действия при ЧС в лесах

Не допустить возгораний, а в случае их возникновения оперативно локализовать очаги: на базе Чаусского лесхоза прошла отработка действий ЧП. Пожарная безопасность в лесах находится на контроле специалистов.

Например, в Могилевской области благодаря системе "Лесной страж" фактически 100 % зеленой территории находится под постоянным наблюдением. Его обеспечивают 63 автовидеокамеры, а также круглосуточное дежурство, в том числе на пожарно-химических станциях, которых по всей стране 6.

Здесь аккумулирована техника, спецоборудование, позволяющее при необходимости организовать штаб и палаточный городок на местах.