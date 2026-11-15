"Не каждая страна так делает": Шпилевская пояснила преимущество белорусского льна

Беларусь - одна из немногих стран, которая производит полный цикл в льняной отрасли: от выращивания до переработки и изготовления изделий.

"Не так просто лен выращивать. Во все нужно вкладываться, но земля дает отдачу только тогда, когда мы вкладываем в нее труд и любовь. Мы можем выращивать лен. Можем выращивать разный лен: и короткий, и длинный. Важно правильно его переработать и понимать, что мы одна из немногих стран, которая имеет замкнутый цикл, когда мы не только выращиваем, собираем и делаем первую переработку льна, но и шьем льняную одежду, производим льняные вещи, которые потом используются в быту. Не каждая страна так делает. Кто-то специализируется на каком-то участке, а мы имеем замкнутый цикл. Поэтому нам нужно этим пользоваться и нужно это развивать", - отметила директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.