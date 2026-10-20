Эксперты отмечают, что к массовым протестам в Европе привели накопившиеся социально-экономические проблемы, которые политические элиты не собираются решать, а люди устали жить в таких условиях

"Они еще не отдают себе отчета в этом, но подсознательно уже видят, что никаких перспектив у них нет. Их единственная перспектива, которую сейчас готовят европейские руководители, в том числе Макрон, - это перспектива большой мировой войны. Вся экономика Европы заточена только под одно - под подготовку, как они считают, к какой-то большой войне на Востоке, под бесконечное кредитование Зеленского и его команды. Ни о каком решении других проблем правительство не размышляет. Они заняли позицию "вы не можете требовать чего-то, когда мы все должны снимать последние пардон-кальсоны и отдавать их на помощь Зеленскому". Протесты - неосознанное пока еще стремление людей уйти от этого. Они сами не понимают, что они хотят до конца. Но они не хотят быть пушечным мясом", - отметил секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.