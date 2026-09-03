"Не лекция, а разговор": как молодежь обсуждает историю в новом формате акции "Беларусь адзіная"

Ровно две недели осталось до Дня народного единства. Празднику посвящена масштабная акция "Беларусь адзіная".

В 2026 году она проходит в новом формате: в роли спикеров выступают лидеры молодежных объединений. Так, первыми откровенный разговор на равных 3 сентября приняли колледжи в Лиде и Новогрудке.

Встречи прошли в формате открытого диалога: молодые спикеры не читали сверстникам лекции, а вместе с ними рассуждали об истории страны, преемственности поколений, патриотизме и значении единства.

Что такое "Беларусь адзіная"? Это не трибуна и не лектор, читающий отчет. Это диалог о том, что нас объединяет, о том, какую цену заплатили наши предки за право белорусами зваться.

За годы акция стала той самой ниточкой, которая связывает прошлое и будущее, столицу и регионы с разными людьми, но из одной, единой страны. Шестой год подряд акция находит новые краски, смыслы, голос. Это проект, выбранный временем.

Сезон-2026 - это в хорошем смысле революция формата. Ключевое отличие - равный вещает для равного. Лидеры молодежных движений выехали в регионы.

"Очень ценно было услышать столько интересных фактов, несмотря на ситуацию в мире, мы можем спокойно жить в своей единой стране, не бояться гулять, просто спокойно жить, работать, учиться", - рассказала учащаяся Новогрудского торгово-экономического колледжа Валерия Милош.

"Мы все были участниками, не было лекторов, зрителей, мы хотели именно поговорить с ребятами. Конечно, историческая тема очень важная, День народного единства - наш очень молодой праздник. Молодые люди интересовались историческими фактами, тем, насколько сложно было в те годы нашим предкам. И, конечно же, долгожданная весть - наши родные белорусы вновь воссоединились 17 сентября 1939 года", - поделился представитель Минского городского штаба молодежного движения "Искра" белорусской партии "Белая Русь" Владислав Демиденко.

Около ста учащихся собрались и в Лидском колледже Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы. И с первых минут никакой академической скуки. Встречу начали с символичного интерактива: волонтеры вынесли корзину яблок - одни получили целые плоды, другие - половину. Символизм таков: целое яблоко - это единство, половинка - нарушение целостности, но стремление к воссоединению.

"День народного единства - это праздник, когда я могу почувствовать себя частью большой страны. Историю этой даты очень важно помнить, помнить, зачем мы должны защищать нашу Родину. Мы всегда готовы поддержать и прийти друг другу на помощь", - отметила учащаяся Лидского колледжа Гродненского государственного университета им. Янки Купалы Анастасия Ярош.

"Лично для меня это день, когда смогла появиться моя семья. День, когда дедушка и бабушка имели возможность встретиться. И не одна моя семья является таким примером. Важно помнить всю нашу историю, чтобы знать и чтить память наших предков", - прокомментировал учащийся Лидского колледжа Гродненского государственного университета им. Янки Купалы Александр Банцевич.

Главный посыл - помнить, какой ценой была восстановлена историческая справедливость, почему единство народа остается одной из важнейших ценностей современных дней. Эти и другие смыслы также разбирали на встрече в Лидском технологическом колледже.

Ярослав Давыденко, лидер молодежного движения "Искра" Белорусской партии "Белая Русь":

"18 лет проходила граница по нашим землям, семьям, сердцам и отзывалась болью у каждого белоруса. 17 сентября произошло объединение этих земель. Белорусы не готовы мириться с какими-то разделениями, не готовы мириться с польской границей, которая проходила по территории нашей страны. После воссоединения Беларуси доказали, что белорусы должны жить в едином, целом, независимом и самостоятельном белорусском государстве".

Те, для кого любовь к стране не громкие слова, а ежедневный выбор, объедут 25 городов, 32 колледжа в шести областях. 4 сентября на карте Червень и Смиловичи. Там участники акции затронут то, на что всех ориентирует Президент Беларуси Александр Лукашенко и то, что от всех требует жизнь.