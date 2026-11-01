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Сегодня в мире растет запрос на социальную справедливость. Люди в самых разных странах хотят, чтобы их слышали политики. В некоторых государствах власть фактически не отражает интересы своего общества.

Чем обусловлен социальный запрос, объяснил председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии Роман Роун в "Актуальном интервью".

Он с сожалением констатировал, что тема соцсправедливости очень близка и Чехии. "Когда ЕС интерпретирует военную операцию России в Украине по-своему и призывает увеличить расходы на оборону, вооружение, холодную войну, он ограничивает финансы на социальное обеспечение граждан. Ведь демонстрации во Франции, Италии вызваны именно дорогим медицинским обслуживанием, нехваткой жилья, а в школах учителей. Ситуация в Европе критическая", - признал собеседник. В самой Чехии наблюдается такая же проблема. Представители компартии неоднократно призывали нынешнюю власть массово строить государственные квартиры. Частные компании строят дорогое жилье, которое недоступно молодежи.

К слову, на митинги выходят молодые люди с коммунистической символикой. Коммунисты и левые силы обращают внимание на бедственное положение молодежи и предлагают путь исправления ситуации. Однако с другой стороны стоят крайне правые силы, среди которых и президент Франции Эммануэль Макрон, который видит подавление протестов только насильственным путем.

"Коммунисты убеждены, что капитализм не может быть лучшим из того, что изобрело человечество. Мы хотим социально справедливой системы, желаем, чтобы ножницы между богатыми и бедными были закрыты. Пока страны пытаются пережить экономический или энергетический кризис, богатые зарабатывают деньги. Мы несколько раз сталкивались с этим в Чехии. У нас был кризис с коронавирусом, энергетический кризис, но в выигрыше всегда были банки, транснациональные корпорации, интернет-гиганты, мультимиллиардеры и олигархи", - заявил председатель Компартии Чехии и Моравии.

Роман Роун стал председателем Коммунистической партии Чехии в мае 2026 года. Политик предложил новые направления деятельности коммунистической партии и изменения во внешней политике партии. Недавно он вернулся из Вьетнама, где договаривался с коммунистическими партиями стран о создании новой сильной платформы, которая объединит компартии по всему миру. "Мы согласны по целому ряду вопросов, будь то жилищное строительство, внешняя политика. Мы хотим такой политики, при которой конфликты разрешаются только мирными средствами. Кстати, я бы очень хотел пожать руку Президенту Беларуси Александру Лукашенко за то, что он осуществляет именно такой курс", - высказал пожелание гость интервью.

По словам председателя Коммунистической партии Чехии и Моравии, с его стороны принимаются попытки наладить межпартийную дипломатию, однако подход не поддерживается западными странами. Они не желают иметь дело с российскими и белорусскими политиками. "Чешские политики делают только то, что им говорит Североатлантический альянс и Европейский союз. Это не дипломатия. Дипломатия заключается в общении со всеми и поиске решений", - убежден он.

Стоит отметить, что многие западные политические деятели вновь начали говорить о коммунизме как о новой угрозе. Президент США Дональд Трамп тоже заявил о живой "красной угрозе", которая идет разрушать капиталистический мир. Однако в этих словах, по мнению Романа Роуна, нет ничего, кроме популизма и оппортунизма. Цель коммунистов - изменить систему, а это неприемлемо ни для Трампа, ни для Макрона, ни для кого-либо еще.

"Трамп меняет свою внешнюю политику так, как ему удобно. Мы не согласны со многими действиями американского лидера. Это касается нападения на Венесуэлу, позорной блокады Кубы, где новорожденные умирают из-за отсутствия медицинской помощи, перебоев с электричеством. Соединенные Штаты поддерживают Израиль, и это еще одна вещь, с которой мы категорически не согласны. Израиль совершает геноцид в Газе, а Трамп это поддерживает. К сожалению, противоправные действия поддерживаются политиками Чехии", - рассказал Роман Роун.