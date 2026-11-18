Не остаются в стороне от проблем в регионах, а также активно вовлечены в международную деятельность депутаты. На этом акцентировал внимание председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко на встрече с руководством Гомельского региона, активом Мозырского и других районов. Он отметил опыт Полесского региона, его развитие и перспективы. Отдельное внимание было уделено взаимодействию с депутатским корпусом на местах.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Состоялся живой обмен мнениями, в том числе поступили предложения по конкретным законопроектам, кстати, по закону, который в настоящее время проходит стадию разработки - Закон об обращениях граждан, задавались конкретные вопросы по конкретным законопроектам, которые вступают в силу, которые сейчас находятся на рассмотрении в Палате - об охране труда и о водном кодексе, который вступит в силу в следующем году. Со своей стороны мы хотели показать, чем реально занимаются депутаты, работая в Палате представителей. Я думаю, это получилось".

Промышленный потенциал региона

Во время визита на Мозырьсоль Игорь Сергеенко вместе с депутатами Палаты представителей, избранными от Гомельской области, ознакомился с производством и материальной базой предприятия. Оно выпускает более 2 тыс. т поваренной соли в сутки. Особый акцент - на реальную помощь Полесскому региону. Несколько лет Мозырьсоль оказывает шефскую помощь агросфере. Одно из сельскохозяйственных предприятий Ельского района уже вошло в структуру завода в качестве цеха. До конца года к предприятию планируется присоединить еще одно хозяйство.

Владимир Дворник, гендиректор ОАО "Мозырьсоль":

"Есть поручение главы государства - до 2030 года чтобы вошли все другие предприятия, которые находятся сегодня на территории Ельского района. То есть Ельский район, в целом сельхозпроизводство должно объединиться с промышленным производством и увеличивать объемы. Самое главное - увеличивать объемы и уровень жизни тех людей, которые там работают".

Промышленный потенциал региона

На Мозырском машиностроительном заводе председатель Палаты представителей детально ознакомился с линейкой техники. Одно из основных направлений завода - выпуск тракторов на гусеничном ходу. Это единственное предприятие в Беларуси, которое производит такую технику. География поставок завода включает более 15 стран.

Также Игорь Сергеенко посетил среднюю школу № 16 г. Мозыря, где встретился с молодыми специалистами района, ознакомился с работой физкультурно-оздоровительного центра "Полесье-Арена".