Не просто хиппи: чем опасен слет движения "Белорусская радуга" в лесу Россонского района

Незаконный "турслет" с участием более 300 человек - белорусов и иностранцев - пресекли правоохранители в Россонском районе. На линию 102 сигнализировали о шумном массовом гулянии, в котором принимали участие в том числе и несовершеннолетние.

В отношении причастных к нарушению общественного порядка начат административный процесс. Предусмотрена ответственность в виде крупного штрафа, общественных работ, ареста.

История обрела резонанс и вызвала много вопросов в Cети. Неужели в Беларуси нельзя отдыхать с палатками? Культурный отдых только приветствуется, конечно, соблюдая законодательство. Но движение "Белорусская радуга", представители которого и организовали незаконную сходку, только прикрывались гармонией с природой.

Палатки, костер, гитары - на первый взгляд, ничего необычного. Лето в Беларуси в самом разгаре, погода идеальна для пляжного отдыха, но эта история с "отдыхающими" в россонском лесу изначально совсем не о туризме.

Сомнительное движение "Белорусская радуга" прикрывается особой любовью к природе, но чтобы войти в круг доверия, важна конспирация. На пригласительном билете написаны четкие правила: встретил местного в соседней деревне - соври, что ничего не знаешь о сходке в лесу.

Все организовали исподтишка, огласка совсем не входила в планы "радужной семьи".

Алексей Гарбуль, председатель Россонского райисполкома:

"Для проведения массовых мероприятий, таких как фестивали и им подобные, необходимо разрешение местных органов власти. Данные граждане ни за каким решением в районный исполнительный комитет не обращались. Это неуправляемая толпа. В каком состоянии они находились? Чем занимались? Какие последствия могли наступить как для самого коллектива отдыхающих, так и для жителей ближайших населенных пунктов - этого никто не может предположить".

Именно конспирация - одна из ключевых характеристик деструктивных культов и сект. Вот лишь несколько четких правил для адептов "Белорусской радуги": все действия палаточного лагеря обсуждаются на собрании "семьи", звонок в милицию, если есть какая-то угроза пребывания, - последнее дело. Ничего нового, скажут специалисты по деструктивным движениям, как и в случае с "вясёлкай" - есть организаторы, и есть ведомые.

Участники движения позиционируют себя пацифистами и хиппи, наследниками движения за мир: схожая риторика, схожие названия и цели.

Еще свежи воспоминания, когда "Дети солнца" в России позиционировали себя безобидным фестивалем, а по факту - тоталитарная, деструктивная секта.

Братство с похожим названием "Орден храма солнца", основанное в Швейцарии, довело адептов до ритуальных убийств и массовых самосожжений. То, что на первый взгляд выглядит как контркультурный лагерь, по факту - рассадник для противоправных деяний.

"Само собрание имеет глубокие исторические контркультурные корни. Отсылка к движению хиппи середины XX века, 1960-1970-х годов: "дети природы", "дети цветов" - на первый взгляд такие безобидные. В реальности они не скрывали, что пропагандировали отказ от труда, семьи и всяческой ответственности. Тема эта не нова - периодически в Западной Европе такие течения возникали. Красная линия этих движений - протест. Образование любого сообщества - это не самопроизвольный процесс, а процесс, который имеет под собой огромную базу", - отметила доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Витебского государственного технологического университета, кандидат филологических наук Ольга Уткевич.

Что касается руководителей сходки в россонском лесу и по совместительству администраторов чата "Белорусской радуги": установлены и задержаны мужчина и женщина. Она, к слову, педагог.

52-летний минчанин уже привлекался к административной ответственности за проведение несанкционированного массового мероприятия. Сектант и экстремист. В биографии - участие и финансирование протестов, что само по себе вызывает вопрос: а зачем ему неконтролируемая толпа в лесу?

Место в лесу, где был разбит палаточный лагерь, - внушительное, его участники "радужного" движения выбрали для уединенной встречи, подальше от посторонних глаз, ведь в планы входил очень специфический отдых с пометкой 18+.

В памятке для приверженцев движения "Радужная семья" четко сказано: "будет громкая музыка" и "приветствуется дресс-код: без одежды", ведь, по мнению участников "вясёлкі", именно так выражается свобода.

Все это на глазах у детей: на лесной поляне у озера находились 26 несовершеннолетних. Подобные закрытые сообщества "солнечных" и "радужных" не отказывают себе в расширении сознания. Дурман - часть философии, а хаос и вседозволенность - норма жизни.

"На эту несформированную почву накладываются последствия, которые мы не можем предугадать. Если с малого возраста ребенок наблюдает, как мама и папа позволяют себе подобное поведение (ходят обнаженными), он перестает чувствовать опасность от подобного поведения, от подобных взрослых. Этот ребенок попадает в группу риска и может стать жертвой сексуального насилия, педофила, потому что, если он встретит такого взрослого напротив себя с подобным поведением, для него это окажется абсолютной нормой", - пояснила главный внештатный специалист по психологии Главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Ольга Федорова.

Некоторые участники "радужного слета" отмечают, что не совсем понимали масштабы движения, реального замысла организаторов и тонкостей законодательства. Теперь причастных ждет суд и крупные штрафы.

То, что преподносилось романтичным походом и отдыхом на природе, на самом деле оказалось ловушкой, о которой точно не предупреждали в памятке. История знает много примеров, когда солнечный путь приводил к страшным последствиям. Это урок, который должен быть усвоен.