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Не просто хиппи: чем опасен слет движения "Белорусская радуга" в лесу Россонского района

Незаконный "турслет" с участием более 300 человек - белорусов и иностранцев - пресекли правоохранители в Россонском районе. На линию 102 сигнализировали о шумном массовом гулянии, в котором принимали участие в том числе и несовершеннолетние.

В отношении причастных к нарушению общественного порядка начат административный процесс. Предусмотрена ответственность в виде крупного штрафа, общественных работ, ареста.

История обрела резонанс и вызвала много вопросов в Cети. Неужели в Беларуси нельзя отдыхать с палатками? Культурный отдых только приветствуется, конечно, соблюдая законодательство. Но движение "Белорусская радуга", представители которого и организовали незаконную сходку, только прикрывались гармонией с природой.

Палатки, костер, гитары - на первый взгляд, ничего необычного. Лето в Беларуси в самом разгаре, погода идеальна для пляжного отдыха, но эта история с "отдыхающими" в россонском лесу изначально совсем не о туризме.

Сомнительное движение "Белорусская радуга" прикрывается особой любовью к природе, но чтобы войти в круг доверия, важна конспирация. На пригласительном билете написаны четкие правила: встретил местного в соседней деревне - соври, что ничего не знаешь о сходке в лесу.

Все организовали исподтишка, огласка совсем не входила в планы "радужной семьи".

Алексей Гарбуль, председатель Россонского райисполкома:

"Для проведения массовых мероприятий, таких как фестивали и им подобные, необходимо разрешение местных органов власти. Данные граждане ни за каким решением в районный исполнительный комитет не обращались. Это неуправляемая толпа. В каком состоянии они находились? Чем занимались? Какие последствия могли наступить как для самого коллектива отдыхающих, так и для жителей ближайших населенных пунктов - этого никто не может предположить".

председатель Россонского райисполкома

Именно конспирация - одна из ключевых характеристик деструктивных культов и сект. Вот лишь несколько четких правил для адептов "Белорусской радуги": все действия палаточного лагеря обсуждаются на собрании "семьи", звонок в милицию, если есть какая-то угроза пребывания, - последнее дело. Ничего нового, скажут специалисты по деструктивным движениям, как и в случае с "вясёлкай" - есть организаторы, и есть ведомые.

Участники движения позиционируют себя пацифистами и хиппи, наследниками движения за мир: схожая риторика, схожие названия и цели.

Еще свежи воспоминания, когда "Дети солнца" в России позиционировали себя безобидным фестивалем, а по факту - тоталитарная, деструктивная секта.

Братство с похожим названием "Орден храма солнца", основанное в Швейцарии, довело адептов до ритуальных убийств и массовых самосожжений. То, что на первый взгляд выглядит как контркультурный лагерь, по факту - рассадник для противоправных деяний.

"Само собрание имеет глубокие исторические контркультурные корни. Отсылка к движению хиппи середины XX века, 1960-1970-х годов: "дети природы", "дети цветов" - на первый взгляд такие безобидные. В реальности они не скрывали, что пропагандировали отказ от труда, семьи и всяческой ответственности. Тема эта не нова - периодически в Западной Европе такие течения возникали. Красная линия этих движений - протест. Образование любого сообщества - это не самопроизвольный процесс, а процесс, который имеет под собой огромную базу", - отметила доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Витебского государственного технологического университета, кандидат филологических наук Ольга Уткевич.

доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Витебского государственного технологического университета, кандидат филологических наук

Что касается руководителей сходки в россонском лесу и по совместительству администраторов чата "Белорусской радуги": установлены и задержаны мужчина и женщина. Она, к слову, педагог.

52-летний минчанин уже привлекался к административной ответственности за проведение несанкционированного массового мероприятия. Сектант и экстремист. В биографии - участие и финансирование протестов, что само по себе вызывает вопрос: а зачем ему неконтролируемая толпа в лесу?

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Место в лесу, где был разбит палаточный лагерь, - внушительное, его участники "радужного" движения выбрали для уединенной встречи, подальше от посторонних глаз, ведь в планы входил очень специфический отдых с пометкой 18+.

В памятке для приверженцев движения "Радужная семья" четко сказано: "будет громкая музыка" и "приветствуется дресс-код: без одежды", ведь, по мнению участников "вясёлкі", именно так выражается свобода.

Все это на глазах у детей: на лесной поляне у озера находились 26 несовершеннолетних. Подобные закрытые сообщества "солнечных" и "радужных" не отказывают себе в расширении сознания. Дурман - часть философии, а хаос и вседозволенность - норма жизни.

"На эту несформированную почву накладываются последствия, которые мы не можем предугадать. Если с малого возраста ребенок наблюдает, как мама и папа позволяют себе подобное поведение (ходят обнаженными), он перестает чувствовать опасность от подобного поведения, от подобных взрослых. Этот ребенок попадает в группу риска и может стать жертвой сексуального насилия, педофила, потому что, если он встретит такого взрослого напротив себя с подобным поведением, для него это окажется абсолютной нормой", - пояснила главный внештатный специалист по психологии Главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Ольга Федорова.

главный внештатный специалист по психологии Главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома

Некоторые участники "радужного слета" отмечают, что не совсем понимали масштабы движения, реального замысла организаторов и тонкостей законодательства. Теперь причастных ждет суд и крупные штрафы.

То, что преподносилось романтичным походом и отдыхом на природе, на самом деле оказалось ловушкой, о которой точно не предупреждали в памятке. История знает много примеров, когда солнечный путь приводил к страшным последствиям. Это урок, который должен быть усвоен.

Разделы:

ОбществоПроисшествияРегионы

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