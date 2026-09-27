Не только замки и БЕЛАЗы: какой новый запрос появился у туристов в Беларуси

27 сентября - Всемирный день туризма. Беларусь продолжает развивать эту сферу: за 2025 год въездной туристический поток составил 7,4 млн человек, тогда как в 2022 году показатель не достигал и 5 млн. Гости выбирают различные направления - от промышленного туризма до замковых комплексов и экологических маршрутов.

Беларусь знаменита своей природой, замками и храмами

Сегодня у туристов новый запрос - не просто прикоснуться к истории, а прочувствовать ее. И все чаще гости приезжают туда, где от былого величия остались лишь руины.

Дворец пережил войны, но в 1961 году был варварски взорван

Когда-то в Станьково стоял роскошный дворец в романтическом стиле, принадлежавший графу Чапскому - человеку, который собрал богатейшую коллекцию произведений искусства, книг и монет. Дворец пережил войны, но в 1961 году был варварски взорван. Казалось бы, это точка невозврата, но сегодня здесь уже ведутся восстановительные работы. И это не просто реставрация - это создание нового туристического пространства, где история обретает вторую жизнь.

У графа Чапского была не одна усадьба. Вторая находится в Прилуках, где сегодня располагается Институт защиты растений НАН Беларуси. У этого места - особая страница истории. Во время Второй мировой войны в усадьбе размещался загородный дом руководителя оккупационной администрации Беларуси Вильгельма Кубе. За годы войны дворец серьезно пострадал.

В 1959 году его пришлось восстанавливать, чтобы сохранить историческое наследие для будущих поколений. Сегодня сюда часто приезжают туристы. Они приходят, чтобы полюбоваться многовековой историей нашей страны и прикоснуться к ней.

Беларусь знаменита не только историческими замками и усадьбами. Туристов из разных стран интересуют и флагманы белорусского производства - экскурсионные группы регулярно посещают МАЗ, МТЗ и БЕЛАЗ.

Елена Драбо, экскурсовод: "Производственные экскурсии нравятся всем: и местным жителям, и нашим гостям, потому что они рассказывают, как создаются белорусские бренды. Как рождаются тракторы на Минском тракторном заводе, выращивают алмазы, варят шоколад и выдувают стекло. Вот это все на самом деле интересно и всегда пользуется большим спросом. География туристов - от Нидерландов до Пекина. Приезжают они из совершенно разных уголков нашей планеты, и для кого-то это целое приключение".

За 2025 год туристический поток составил почти 6,8 млн человек из России

Все больший интерес проявляют и гости из дальнего зарубежья: около 26 тыс. граждан Китая, а также порядка 24 тыс. граждан Германии. Так что на улицах Беларуси можно встретить гостей из самых разных уголков мира.

Природа - важны повод посетить в Беларусь

Беларусь становится интересна разным людям и важно каждому дать свой повод сюда приехать. Кому-то хочется природы - и тогда это национальные парки "Браславские озера", "Припятский", "Нарочанский", "Беловежская пуща". В 2025 году особо охраняемые природные территории посетили более 400 тыс. человек. Примерно половина из них - иностранные граждане.

Помимо этого, в разных уголках нашей страны проводятся фестивали, спортивно-развлекательные мероприятия, обзорные экскурсии и мастер-классы - все, чтобы скрасить выходные жителям и гостям Беларуси.