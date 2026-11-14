Не только зарплата привлечет молодежь в малые города - мнение аналитика

Беларусь делает ставку на собственные производственные преимущества, эффективность предприятий и раскрытие потенциала каждой территории.

Конечно, для развития сельского хозяйства важен и кадровый вопрос Особое внимание уделяется закреплению молодых специалистов на местах. Как заинтересовать молодежь оставаться в малых населенных пунктах и использовать их преимущества - обсуждали в эфире "Первого информационного".

Ирина Русак, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

"В первую очередь, город может стать примером инфраструктуры для малого города или агрогородка. У нас обозначено 1500 пилотных агрогородков для Республики Беларусь, которые должны стать примером инфраструктуры. Молодежи в сельской местности помимо заработной платы важна и экономическая перспектива. Когда в малом городе есть успешные предприятия, молодой специалист видит свой путь: он приходит на работу, получает арендное жилье, имеет возможность отдыхать с друзьями, а позже - гулять с семьей".

Он видит, что у него есть перспектива карьерного роста. Он понимает, какие навыки нужно развивать, чтобы вырасти до начальника участка или отдела".

Параллельно он может видеть успешную историю фермерства, отметила аналитик. Не исключено, что со временем человек захочет совмещать работу на производстве с ведением собственного хозяйства.