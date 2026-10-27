Подавший в отставку президент Сербии Александр Вучич в интервью заявил, что американцы способны сыграть решающую роль в установлении мира. Однако эксперты расходятся в оценках происходящего.

С одной стороны, США обладают мощными рычагами давления (поставки оружия, спутниковая связь и разведданные), с другой стороны, их возможности тоже не безграничны, а множество переплетенных интересов и противоречий усложняют ситуацию.

"С этим можно согласиться наполовину. Америка - мировая держава. Некоторые по-прежнему называют ее мировым гегемоном, но не все в ее силах. Четко это прослеживается с приходом в Белый дом президента США Дональда Трампа, который заявлял, что закроет украинский вопрос в течение суток, потом месяца, теперь года", - отметил ведущий научный сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси Николай Веремеев в "Актуальном интервью".

Война продолжается по-прежнему, но американцы заметно активизировались. По словам собеседника, челночная дипломатия американских эмиссаров должна привести к позитивным сдвигам в вопросе урегулирования украинского конфликта в обозримом будущем. Но нельзя говорить, что от одного их желания и политической воли зависит решение украинского кризиса.

Николай Веремеев

Некоторые эксперты высказывают мнение, что война может прекратиться, если американцы перестанут поставлять оружие, спутниковую связь и разведданные. Да, это мощные рычаги американцев, но насколько они заинтересованы в полном поражении Украины, большой вопрос. "Отключение системы Starlink оказалось чувствительным для украинцев. Думаю, так США пытаются подстегнуть Украину к принятию решения о необходимости выхода на переговоры. Насколько далеко американцы готовы зайти в своих действиях, тоже большой вопрос. Я склоняюсь, что это просто определенный стимул для украинцев, чтобы сдвинуть их с занимаемой позиции", - предположил сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси.

В октябре 2026-го экс-госсекретарь США и бывшая первая леди Хиллари Клинтон в эфире телеканала MS Now обвинила Трампа в некоем сговоре с сильнейшими и плане отдать контроль над Европой президенту РФ Владимиру Путину, над остальным миром - председателю КНР Си Цзиньпину, а за США оставить лишь Западное полушарие.

"Это можно прокомментировать в логике предвыборных дебатов. Хиллари Клинтон является демократом, поэтому она должна действовать в своем амплуа и обвинять республиканцев во всех смертных грехах. Думаю, вряд ли американцы согласятся отдать влияние в других регионах мира просто так в руки Китаю или России и ограничиться американским континентом. Это невероятно, поэтому риторика призвана разве что убедить американских избирателей голосовать против Дональда Трампа и его партии", - считает Николай Веремеев.

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