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"Не все в их силах" - Николай Веремеев высказался о роли США в урегулировании конфликта в Украине

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флаг сша развевается на ветру на фоне городского пейзажа

Подавший в отставку президент Сербии Александр Вучич в интервью заявил, что американцы способны сыграть решающую роль в установлении мира. Однако эксперты расходятся в оценках происходящего.

С одной стороны, США обладают мощными рычагами давления (поставки оружия, спутниковая связь и разведданные), с другой стороны, их возможности тоже не безграничны, а множество переплетенных интересов и противоречий усложняют ситуацию.

"С этим можно согласиться наполовину. Америка - мировая держава. Некоторые по-прежнему называют ее мировым гегемоном, но не все в ее силах. Четко это прослеживается с приходом в Белый дом президента США Дональда Трампа, который заявлял, что закроет украинский вопрос в течение суток, потом месяца, теперь года", - отметил ведущий научный сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси Николай Веремеев в "Актуальном интервью".

Война продолжается по-прежнему, но американцы заметно активизировались. По словам собеседника, челночная дипломатия американских эмиссаров должна привести к позитивным сдвигам в вопросе урегулирования украинского конфликта в обозримом будущем. Но нельзя говорить, что от одного их желания и политической воли зависит решение украинского кризиса.

ведущий научный сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси Николай Веремеев
Николай Веремеев

Некоторые эксперты высказывают мнение, что война может прекратиться, если американцы перестанут поставлять оружие, спутниковую связь и разведданные. Да, это мощные рычаги американцев, но насколько они заинтересованы в полном поражении Украины, большой вопрос. "Отключение системы Starlink оказалось чувствительным для украинцев. Думаю, так США пытаются подстегнуть Украину к принятию решения о необходимости выхода на переговоры. Насколько далеко американцы готовы зайти в своих действиях, тоже большой вопрос. Я склоняюсь, что это просто определенный стимул для украинцев, чтобы сдвинуть их с занимаемой позиции", - предположил сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси.

В октябре 2026-го экс-госсекретарь США и бывшая первая леди Хиллари Клинтон в эфире телеканала MS Now обвинила Трампа в некоем сговоре с сильнейшими и плане отдать контроль над Европой президенту РФ Владимиру Путину, над остальным миром - председателю КНР Си Цзиньпину, а за США оставить лишь Западное полушарие.

"Это можно прокомментировать в логике предвыборных дебатов. Хиллари Клинтон является демократом, поэтому она должна действовать в своем амплуа и обвинять республиканцев во всех смертных грехах. Думаю, вряд ли американцы согласятся отдать влияние в других регионах мира просто так в руки Китаю или России и ограничиться американским континентом. Это невероятно, поэтому риторика призвана разве что убедить американских избирателей голосовать против Дональда Трампа и его партии", - считает Николай Веремеев.

Главное фото: pexels.com

Разделы:

ОбществоВ миреМнение

Теги:

УкраинаСШААктуальное интервьюДональд Трамп

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