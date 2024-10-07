Не ядерное оружие: какой еще есть в Беларуси инструмент сдерживания внешней агрессии

Ударят или не ударят - об этом с азартом говорят в разных уголках планеты, причем о необратимости последствий применения ядерного оружия почти не вспоминают.

Военный атом с недавних пор размещен и на территории Беларуси. Это, конечно, существенный инструмент безопасности, но стоит ли им козырять? Быть может, у нас есть не менее важные аргументы защиты.

Опасаюсь показаться человеком не самых прогрессивных мыслей, но не могу понять иных отечественных и российских экспертов, а именно тех, кто упорно твердят о ядерном оружии чуть не как о единственном факторе сдерживания войны и вообще как о панацее от всего дурного и западного.

Даже если так, лучше в этом не убеждаться, а потому не стоит вообще фиксировать тему в обыденном разрезе и банализировать ее. Беларусь, Президент Александр Лукашенко как раз делают все возможное, чтобы ядерное оружие не перестало быть ужасным. Иначе махали бы атомной дубинкой, а армия в казармах сидела да шипела, мол, давайте попробуйте напасть, мы тогда всех в радиоактивную пыль превратим. Но картина вырисовывается диаметрально противоположная - Минск демонстрирует, что ставку страна делает не на ядерное вооружение. Белорусская защита - это, прежде всего, высочайшая подготовка, адаптивность и порядок. То есть качество, а не количество, и это то, чем мы в корне отличаемся от всех вокруг.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 сентября 2024 года сказал: "Я давно уже говорил, что мы компактная, небольшая по численности населения страна. Мы не Россия, тем более не Китай, не Индия и не блок НАТО. Мы не можем по своим экономическим возможностям содержать такую армию, которая нужна для войны, поэтому надо приспосабливаться. Надо делать народное ополчение, территориальную оборону, Вооруженные Силы. Для этого надо иметь в стране единство и дисциплину. Это у нас есть. Система у нас определена, она практически создана. Мы это все проверяем. Госсекретарю задача поставлена железно, чтобы это было все проверено, но не для показухи, начиная от народного ополчения до Вооруженных Сил, до армии".

Случайно или нет, но процесс пошел на повышенных оборотах. 30 сентября 2024 года в Витебской области завершились командно-штабные учения с органами управления территориальной обороны. Тестировалась и эффективность народного ополчения. В качестве оппонента выбрали наиболее актуального - оснащенные и опытные диверсионные группы. Противостояли им белорусы, используя свою сильную сторону - знание местности. Теперь это преимущество подкреплено беспилотниками.

В рамках учений проходила такая апробация, как отработка противодействия беспилотным летательным аппаратам, применение своих БПЛА, которые имеются у нас в определенных подразделениях. Это достаточно трудоемкий процесс, где необходимо и обучение личного состава. Однако мы заложили основу в этом вопросе и успешно идем к ее реализации. Андрей Кравченко, руководитель учения, начальник управления территориальной обороны

Подверглись испытаниям и сугубо армейские организмы. Под руководством начальника Генштаба стартовал очередной этап проверки соединений и воинских частей Вооруженных Сил Беларуси. Здесь тоже в строй поставили военнообязанных. И вроде все как всегда: призыв из запаса, слаживание, марш, учения, но все же каждый раз диву даешься, с каким стремлением идут на сборы белорусы, когда кругом все жарче полыхает. Такого вообще нигде нет.

"Мне пришло сообщение 7 утра, в 9 я проснулся, а в 10 был уже в военкомате. Иду в армию, чтобы набрать новый опыт, получить знания, вспомнить забытое. Я понимаю, что в случае чего буду защищать своих родных и близких", - сказал один из военнообязанных.