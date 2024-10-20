Не заработаешь на рыбке из пруда без труда и технологии - Белыничский район славится форелью

Пока Запад подкидывает все больше поводов засомневаться в своей демократии, Беларусь спокойно идет своим путем. И делает все для своих людей: строит дороги, развивает промышленность и сельское хозяйство, вкладывает силы и средства в социальную инфраструктуру. И так абсолютно во всех регионах. В этом мы убеждаемся в рамках традиционной рубрики "Место для жизни".

Сегодня отправимся в Белыничский район. Белорусский край белых ночей. Звучит красиво, а как еще может быть в культурной столице? Уютный уголок между Минском и Могилевом, где люди работают на благо своей малой родины. И находят дело жизни по призванию и душе. От экономики до культуры. Такие разные Белыничи - в репортаже Антона Малюты.

В Белыничском районе не согласятся, что только четверг может быть рыбным днем. Форель здесь выращивают круглосуточно и круглогодично. 100 тонн за 365 дней. Инвестиции в отрасль себя оправдывают. Но важны не только деньги. Перефразируем известную пословицу: не заработаешь на рыбке из пруда без труда и технологии.

Василий Ткачев, главный рыбовод форелевого хозяйства "Лохва":

"Выращивание рыбы в установках западного типа водоснабжения. Т.е. одна и та же вода за сутки в бассейне меняется не более 10 % от общего объема воды. Т.е. рыба как бы плавает в одной и той же воде. Необходима особая система фильтрации, качество воды и кормление специализированными кормами, которые рассчитаны именно под эту систему".

Как работать по технологии, хорошо знают в колхозе "Родина". Это не только главный работодатель, но и кормилец района. На "Бабушкину крынку" уходит 65 тонн молока экстра в сутки. Такие результаты благодаря коллективу профессионалов. Вот так за работой на мехдворе можно встретить заслуженного работника сельского хозяйства.

Николай Даречкин, тракторист-машинист СПК "Колхоз "Родина":

"Конечно, было приятно из рук нашего Президента получить эту заслуженную награду. Это больше подталкивает наше хозяйство. И я своим примером показываю, что действительно можно работать и нужно работать, потому что действительно сегодня кормим страну".

Если "Родина", то образцовая. Под таким девизом еще с советских времен. Но, конечно, живут не только историей, а в буквальном смысле строят будущее. Сейчас на финише новый молочнотоварный комплекс в фирменном для хозяйства стиле - из дерева. Просто, функционально и недорого.

Олег Лапотентов, председатель СПК "Колхоз "Родина":

"Рано или поздно объекты где-то физически, где-то морально устаревают. И для того чтобы не столкнуться с проблемой, где нам производить нашу продукцию, мы именно об этом думаем заранее. Поэтому для нас стройка - это такой бесконечный процесс. Мы и реконструируем много наших стареньких помещений, их поддерживаем в достойном порядке. И, естественно, думаем и строим новые помещения".

Строят жилье для сотрудников. В планах - целая улица в агрогородке Вишов. Он тоже образцовый. По крайней мере с точки зрения дорог благодаря известному на всю страну пилотному проекту. Год прошел, а полотно все в таком же хорошем состоянии. Выдержит любую непогоду.

Виталий Санников, начальник ДРСУ № 170 КУП "Могилевоблдорстрой":

"Жители приветствовали пилотный проект на ура, потому что в Вишове порядка 21 км дорог именно по деревне. И в рамках этого пилотного проекта для всех этих 20 км сделали хорошее покрытие: бетон, асфальт, асфальтогранулят, плитка тротуарная, цементная. У людей теперь нет грязи, они довольны".

Большое обновление дорог на этом не остановилось. Техника доехала и до других агрогородков и, конечно, до столицы района. Покрытие меняют целыми улицами. Белыничи преображаются и подтверждают статус города для жизни.

Ольга Пристромская, председатель Белыничского райисполкома:

"В первую очередь мы занимаемся благоустройством нашего родного города. Занимаемся чистой водой, производим ремонты водопроводов. В этом году мы построили станции обезжелезивания. Большая системная работа проводится по ремонту придомовых территорий с одновременным строительством детских игровых площадок, спортивных площадок (с участием Президентского спортивного клуба, за что им большое спасибо за совместную работу). Люди очень благодарны".

И местные власти, и жители придерживаются формулы: должно быть чисто, аккуратно и культурно. Все-таки Белыничи в этом году - культурная столица Беларуси.

И начинается она отсюда. Музей Белыницкого-Бирули заметно преобразился 4 года назад ко Дню белорусской письменности: 4 зала, современное оборудование, экспозиция от палеолита до наших дней. Даже не верится, что в небольшом городе есть такая коллекция.

Ольга Лейко, заведующая художественным музеем имени В. К. Белыницкого-Бирули в г. Белыничи:

"Культурная жизнь проходит именно в музее. И квесты, которые так любят молодежь, это все мы тоже внедряем в экспозицию. Это очень тоже популярно среди молодежи. Белыничи очень богаты своей историей и уроженцами белыничской земли".

Лариса Журавович всю творческую жизнь вдохновляется тружениками села. О ее выставке во Дворце Независимости мы уже рассказывали в "Панораме".

Наведались в святую святых для каждого художника - творческую мастерскую.

Лариса Журавович, художник:

"Выставка оказалась для меня такой счастливой неожиданностью, потому что я не представляла, насколько это значимое событие в жизни художника может быть. Это то, о чем буду помниться всегда. Очень мечтаю наконец-то опять вернуться к цветам, вернуться к пейзажам. Очень хочу, конечно, нарисовать деревенские интерьеры, но стоит очень трудная задача их найти. Потому что деревня, к сожалению, уходит. Та, которую я люблю, она уже почти ушла".

И хоть молодежь все чаще стремится в город, Лариса вместе с мужем делают все, чтобы показать новому поколению: душа она ведь здесь, вдали от спешки и шума. Всех зовут в гости в этот импровизированный музей. В радиоколлекции - телевизоры, приемники и граммофоны. И экспонатов становится все больше. Гонка за раритетами - это уже как вид спорта.

Вячеслав Астафьев, радиолюбитель:

"Потихоньку собирали и собрали мы много. Дом, сарай, гараж забили. Как-то подумал, решил отдельно стоящее здание сделать. У нас раритетов много, но часть из них не рабочая, требует реставрации, поэтому и будет называться "Мастерская радиолюбителя".