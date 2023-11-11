"Не будем едины - не будет результата". Лучших работников чествовали в Слуцком районе

Порядка трех сотен городов и более миллиона участников - профсоюзная акция "Мы вместе - За Беларусь!" продолжает шагать по стране. Так, накануне в Слуцком районе чествовали лучших работников сельхозотрасли, молодых специалистов, а также их наставников. Гостей ждали подарки, памятные грамоты и выступления коллективов художественного творчества. Как отметили сами награжденцы, такого рода проекты подбадривают и мотивируют коллективы на новые успехи.













Цель акции - подчеркнуть, что главная ценность и сила белорусов - в созидательном труде. Проект стартовал накануне Дня народного единства и продолжится до конца года.