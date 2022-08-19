"Не через купи-продай, а создание совместных предприятий" - Беларусь и Югра налаживают сотрудничество

Роман Генкель, директор департамента экономического развития, замгубернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югра (Россия): Взаимодействие может быть и по линии IT, и продукции, которая необходима нашей сферы ТЭГ, которая базовая для региона. Объем инвестиций за прошлый год порядка 18 млрд долларов, если переводить по текущему курсы. А это всегда рынок сбыта, потенциал для развития, расширения. Более 40 компаний уже на Югурском рынке из Беларуси присутствует. С нашими механизмами поддержки, нашим сопровождением эту кооперацию увеличим.