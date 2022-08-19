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"Не через купи-продай, а создание совместных предприятий" - Беларусь и Югра налаживают сотрудничество
Беларусь и Ханты-Мансийский автономный округ Югра готовы приступить к реализации соглашения о сотрудничестве. Оно было подписано во время 9-го белорусско-российского экономического форума. Документ затронул три области нашей страны. Точки соприкосновения обсуждали на встрече делегации Югры с белорусскими сенаторами. Основа взаимодействия экономика. Российский регион заинтересованы в выходе на наш рынок, а также готов и к созданию совместных предприятий: сервисных центров или сборочных производств. Интерес и к нашей технике в первую очередь лесозаготовительной. Нужны там наши большегрузы и электротранспорт. За три года товарооборот с регионом достиг цифры в 1 млрд 700 млн долларов.
Роман Генкель, директор департамента экономического развития, замгубернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югра (Россия): Взаимодействие может быть и по линии IT, и продукции, которая необходима нашей сферы ТЭГ, которая базовая для региона. Объем инвестиций за прошлый год порядка 18 млрд долларов, если переводить по текущему курсы. А это всегда рынок сбыта, потенциал для развития, расширения. Более 40 компаний уже на Югурском рынке из Беларуси присутствует. С нашими механизмами поддержки, нашим сопровождением эту кооперацию увеличим.
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: И в нефтеразведке, и в нефтедобыче, в подходах новых и новейших технологий предложить взамен того, что не доходит с запада. Правильно было замечено: не через купи-продай, а через создание совместных предприятий, совместных решений.
В рамках встречи подписано соглашение о сотрудничестве между Белорусским союзом женщин и фондом общественной дипломатии "Евразийское объединение женщин - региональных лидеров". Фонд сотрудничает с Евразийским женским форумом, который находится под патронатом председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
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