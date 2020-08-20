"Не дадим развалить страну!". Митинги в поддержку мира и безопасности проходят в стране

"Не дадим развалить страну!". Это ключевой лейтмотив, с которым сегодня на митинг вышли и тысячи гомельчан. Символично и место его проведения - кинотеатр "Мир". Многие пришли семьями. Крупнейший в Беларуси областной центр звучал как никогда мощно. Гомель - за мирное, спокойное развитие и процветание нашей страны!