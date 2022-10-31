В чем причины падежа падежа скота и потерь сельскохозяйственной продукции - что показал анализ Генпрокуратуры

Уборочная кампания в этом году была на особом контроле главы государства, надзорных и контролирующих органов. И, казалось бы, проверка на исполнительность, оперативность и качество аграриями почти пройдена. Но впереди еще более сложный экзамен - зимний период. Прокуроры и здесь держат ситуацию на контроле. Важно не допустить потерь сельскохозяйственной продукции. Анализ Генпрокуратуры показал, что практически в ста процентах случаев причинами падежа являются нарушения условий содержания, кормления скота и обусловленные этим заболевания. Как правило, такие проблемы имеют место в каждом регионе. В текущем году за нарушения в сфере животноводства прокурорами в адрес должностных лиц, руководителей сельскохозорганизаций внесено более 2 тысяч актов надзора. Как справились со своими проблемами предприятия, расскажет Александр Камович.

Картину сложно назвать позитивной. Навоз, общая антисанитария и мусор по всей территории - такое увидели прокуроры во время мониторинга одного из хозяйств в Столбцовском районе. На что рассчитывал директор - представить сложно, но после такой работы должности он лишился. Разбираться со всеми проблемами пришлось новому молодому руководителю.

В первую очередь навели порядок на самой территории. Где-то крышу поправили, где-то поправили наши загоны, то есть утеплили немного, где-то окна поменяли, чтобы быку было уютно. Владислав Лось, директор ОАО "Деревное"

Предприятие с начала года на контроле прокуратуры. У ведомства имелись вопросы к состоянию животноводческих объектов, условиям содержания скота и соблюдению дисциплины. Например, на предприятии скрывали падеж скота. Как результат - в отношении двух бригадиров были возбуждены уголовные дела о служебном подлоге. По одному из фигурантов этой показательной истории уже постановлен приговор. Исправительные работы - вердикт Фемиды.

В большинстве проблема была из-за кормления. Я считаю, из-за этого и вышел падеж, сухостой плохо кормился. За телят и за все платили. Лучше стало кормление, комбикорма получше покупают, сено постоянно у телят есть. Чеслав Тихонович, бригадир молочно-товарной фермы

Благодаря хорошей репутации Чеслав Тихонович рабочее место сохранил. В хозяйстве хорошими кадрами не разбрасываются, впереди зимовка, а значит и спрос с каждого будет высокий. Выводы были сделаны всеми, и на сегодняшний день можно констатировать успехи в хозяйстве.





Сытая и комфортная зимовка - залог хороших надоев и привесов, общего состояния животных. А мощная кормовая база и готовность животноводческих объектов к сложным погодным условиям во многом определяют последующую эффективность работы каждого хозяйства. Главное - понимать, что перед всеми - от животновода до председателя райисполкома - стоит общая задача не допустить потерь сельхозпродукции. Павел Гордынец, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов прокуратуры Минской области

Хороший корм - залог здоровья

Хороший корм - залог здоровья. Очевидный факт оказался не таким уж и явным для отдельных хозяйств. В сельхозпредприятии "Краковка" Ошмянского района те же проблемы: условия содержания и плохие корма. Животных по сути кормили гнилым сенажом. Логический итог - падеж. А за сокрытие этого факта заведующая фермой и зоотехник уже стали фигурантами уголовного дела. На сегодняшний день более 60 павших голов, большинство из которых - телята. И снова вопросы к условиям содержания и кормления поголовья.

В ходе надзорных мероприятий в текущем году был установлен факт порчи сенажа, заложенного в сенажно-силосную траншею на временное хранение. Корм имел кислый, затхлый запах, по внешним признакам заплесневел, в отдельных местах сгнил. Количество непригодного к скармливанию сенажа превысило 200 тонн, данный сенаж утилизирован. По требованию прокуратуры виновными в необеспечении сохранности корма работниками сельхозорганизации осуществляется возмещение ущерба. Сергей Толкун, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов прокуратуры Гродненской области

Гродненская область одна из самых крепких в сфере животноводства. Впрочем, и в этом регионе находятся хозяйства, которые требуют внимания надзорного органа. В СПК "Заречный-Агро" прокурорская проверка установила многочисленные нарушения законодательства, в т. ч. ветеринарно-санитарных правил, при кормлении и содержании крупного рогатого скота. С начала года уже погибли более 20 голов молодняка. И снова нарушение технологии содержания и кормления.





Имел место факт порчи значительного количества сенажа и скармливания его бычкам. Имелись нарекания и к территории. Речь идет об отсутствии дезбарьеров, ограждения, занавоженности помещений, выгулов и о многом другом. По фактам нарушений прокуратура внесла представление в райисполком. Устранение нарушений поставлено на контроль. Александр Шляжко, прокурор Гродненского района

Всего в Гродненском районе 74 фермы, из них не готовы к зиме 8. На 1 ноября 2022 года все фермы будут приведены в соответствие. Артем Довгун, первый замначальника управления сельского хозяйства и продовольствия Гродненского райисполкома

От органов исполнительной власти и ветеринарного надзора, руководителей сельхозорганизаций прокуратура требует прежде всего обеспечить эффективное выполнение своих непосредственных обязанностей, должную исполнительскую и трудовую дисциплину. Каждому факту нарушений дается принципиальная оценка.





В текущем году за нарушения в сфере животноводства прокурорами в адрес должностных лиц органов исполнительной власти, руководителей сельскохозяйственных организаций внесено более 2 тыс. актов надзора. К административной, дисциплинарной и материальной ответственности по требованию прокуроров привлечено свыше 5 тыс. лиц. За сокрытие падежа скота органами прокуратуры и Следственного комитета возбуждено более 360 уголовных дел. По всем фактам падежа принимаются меры по возмещению виновными лицами причиненного сельхозорганизациям ущерба. Вячеслав Демидович, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры