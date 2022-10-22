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Не допустить повышения цен! В Буда-Кошелеве сенатор Владимир Котович посетил один из магазинов
Не допустить повышения цен. Совет Республики продолжает контрольные мероприятия в торговых объектах страны. В Буда-Кошелеве сенатор Владимир Котович посетил один из магазинов областного потребительского общества. Вердикт - нарушений не выявлено. Овощи и молочная продукция не подорожали, наценка на колбасные изделия в пределах 20 процентов. Все в рамках законодательства.
Своевременно вышло постановление, которое будет регулировать цены на потребительские товары. Думаю, население воспримет это нормально и с положительной оценкой. Все будет зависеть от того, как торговые организации включатся в исполнение нового постановления. Думаю, пару недель, может, месяц, и все должно стабилизироваться.
Всего в Буда-Кошелевском районе более 180 торговых объектов. Пока серьезных нарушений ценообразования здесь не зафиксировано.
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