Не допустить повышения цен! В Буда-Кошелеве сенатор Владимир Котович посетил один из магазинов

Своевременно вышло постановление, которое будет регулировать цены на потребительские товары. Думаю, население воспримет это нормально и с положительной оценкой. Все будет зависеть от того, как торговые организации включатся в исполнение нового постановления. Думаю, пару недель, может, месяц, и все должно стабилизироваться.

Владимир Котович, член Совета Республики Национального собрания Беларуси