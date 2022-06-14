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Не допустить реабилитации нацизма - об этом заявил заместитель генпрокурора Беларуси Воронин
Сегодня в условиях распространения и возрождения идей нацизма, особенно в странах Запада, необходимо говорить о недопустимости геноцида и предпринимать конкретные шаги, чтобы это не повторилось. Об этом заявил заместитель генпрокурора страны Максим Воронин, открывая тематическую секцию, посвященную геноциду - преступлению без срока давности.
В Беларуси продолжается расследование уголовного дела о масштабных зверствах фашистов - сегодня выявлено более 400 новых мест массового уничтожения людей. На постоянной основе ведется работа с архивными документами, продолжается увековечивание памяти трагедии. В секции участвуют более ста человек - это ученые, депутаты, представители Генпрокуратуры, Следственного комитета, общественных организаций из Армении, Беларуси и России, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в нашей стране. Одна из проблем сегодняшнего дня - историко-правовые аспекты преследования нацистских преступников.
Мы сегодня работаем по всему миру, направляя поручение об оказании правовой помощи в целях установления военных преступников тех лет. Ряд стран, политизируя, необоснованно, отказывая нам по надуманным обстоятельствам. Мотивируют они это интересами национальной безопасности. В частности, это касается прибалтийских государств.
Национальный архив Беларуси в рамках работы одной из секции представил экспозицию из рассекреченных документов, листовок, плакатов, карточек учета граждан, протоколов допроса времен Великой Отечественной и послевоенного периода. Секция Минобороны была посвящена не только Великой Победе.
Сегодня важно объединить усилие международного сообщества по защите исторической памяти, законодательно регулировать вопросы недопущения реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников, а также усилить межпарламентское взаимодействие на пространстве СНГ по противодействию фальсификации исторической правды и памяти о событиях Второй мировой.
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