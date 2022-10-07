Не допустите эти ошибки при переходе на правильное питание

"Все! С завтрашнего дня на правильное питание". Такую фразу говорила себе, наверное, каждая девушка.



Если вы хотите похудеть или простонамерены оздоровить свое питание, постарайтесь избежать ошибок, которые часто совершают новички. Врач-диетолог Юлия Грачева рассказала о самых распространенных заблуждениях о правильном питании. Ее советы публикуетsb.by.



Первая ошибка, которую допускают люди, переходящие на ПП, мысль, что до 12:00 можно есть все что угодно. На самом деле важно не время приема пищи, а общий баланс поступления и траты калорий.



Многие считают, что нельзя пить во время приема пищи. Это ошибочное мнение. 150-200 мл воды не навредят пищеварению, если пить маленькими глотками. А вот комудействительно не стоит пить во время еды, вы можете прочесть здесь.



Мед лучше сахара- еще один миф. Мед - это фруктоза, у которой финальное действие такое же, как у сахара, - повышение в крови глюкозы и инсулина.



Мнение, что здоровая еда - продукты с низким содержанием жира, ошибочно. В действительности жирные продукты, такие как авокадо, орехи, оливковое масло, укрепляют здоровье сердца, способствуют снижению веса и холестерина.



"Прежде чем стать приверженцем здорового питания, убедитесь, что имеете верное представление о нем", - отметила врач.



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