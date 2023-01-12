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"Не из-под палки, а с огромным желанием!" О военно-патриотических клубах - в проекте "Скажинемолчи"

Особый упор на военно-патриотическое воспитание, а инициатива от молодежи. В Беларуси создана сеть клубов для детей во внутренних войсках, где они на новом уровне постигают правильные истины. Таких в стране более 20. В студии "Скажинемолчи" члены военно-патриотического клуба "Рысь" (полковник Дмитрий Микша и майор Руслан Шиг) рассказали не только о том, как воспитывают молодежь, но еще и чему опытные бойцы спецназа сами учатся у детей. Тем более повод для интервью торжественный. На днях клуб стал лауреатом премии "За духовное возрождение".

Мы воспитываем в первую очередь не воина, мы воспитываем в первую очередь гражданина нашего общества. Такой ребенок будет представлять однозначно опасность для оппозиционного элемента, потому что человек думающий, человек анализирующий, этому человеку тяжело навязать свое мнение, потому что прежде чем действовать, человек проанализирует обстановку и примет истинно верное решение.
Руслан Шиг, руководитель военно-патриотического клуба "Рысь"
Дети не из-под палки, а с огромным желанием идут заниматься в эти военно-патриотические клубы, где их просто учат защитить свою страну, свою любимую Республику Беларусь, своих родителей.
Дмитрий Микша, командир в/ч 3214 внутренних войск МВД Беларуси

Почему число воспитанников за полтора года выросло вдвое? Полная версия интервью с членами военно-патриотического клуба "Рысь" уже доступна на сайте Белтелерадиокомпании и на YouTube-канале.

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