"Не из-под палки, а с огромным желанием!" О военно-патриотических клубах - в проекте "Скажинемолчи"

Особый упор на военно-патриотическое воспитание, а инициатива от молодежи. В Беларуси создана сеть клубов для детей во внутренних войсках, где они на новом уровне постигают правильные истины. Таких в стране более 20. В студии "Скажинемолчи" члены военно-патриотического клуба "Рысь" (полковник Дмитрий Микша и майор Руслан Шиг) рассказали не только о том, как воспитывают молодежь, но еще и чему опытные бойцы спецназа сами учатся у детей. Тем более повод для интервью торжественный. На днях клуб стал лауреатом премии "За духовное возрождение".