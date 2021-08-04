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Не хотите стоять в очереди за проездным? Пополните его сами прямо на остановке

Новая система самостоятельного пополнения проездного билета пользуется популярностью: ею воспользовались уже более 6 тысяч пассажиров. Специальные терминалы установлены на остановках общественного транспорта - всего в белорусской столице их более 130.

Чтобы пополнить бесконтактактную смарт-карту, нужно зарегистрироваться на сайте Минсктранса, ввести 16-значный номер проездного и выбрать нужный тариф.

Далее оплатить заказ онлайн через систему ЕРИП. А после активировать карту с помощью терминала. К слову, информация об оплате на устройствах хранится в течение 30 дней. Освоить средства и сделать электронный проездной действующим можно в любое время.

Всю информацию о проездном билете можно узнать в личном кабинете. Там же находится "Карта устройств" - можно выбрать ближайший терминал.

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