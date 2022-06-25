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Не менее 1 млн тонн - прогноз на урожай по Витебской области в 2022 году
Губернатор Витебской области Александр Субботин в проекте "Вопрос номер один" рассказал, что урожая в этом году планируют получить на уровне 2020 года, но не менее 1 млн тонн.
Также Субботин акцентировал внимание на том, что на полях появляются новые культуры: становится больше озимых, появляется гречиха, пивоваренная пшеница. Все это делается с целью обеспечения внутреннего рынка своим продуктом и как одно из направлений импортозамещения.
Например, в 2021 году было продано 15 тыс. тонн рапсового масла и потребность только возрастает, а в этом году планируют собрать 2,4 гектара гречихи для региона.
Интервью с губернатором Витебской области Александром Субботиным в проекте "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.
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