Клевета, оскорбления и угрозы правоохранителям и чиновникам - часть плана по дестабилизации обстановки в стране, - отметили в МВД. Говорится, что в 90% случаев администраторы деструктивных телеграм-каналов, что называется, трудятся из-за границы: это Чехия, Польша, Литва и США. Уже возбуждены 43 уголовных дела за угрозы насилия в отношении сотрудников милиции. 21 человек проходит по конкретным уголовным делам с перспективой реальных сроков лишения свободы. Данные 300 стражей порядка попали в Сеть, начиная с 9 августа. И еще не менее 250 правоохранителей, а также члены их семей подверглись давлению.