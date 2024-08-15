Ученые установили новую дату первоначального заселения Беларуси

Вадим Лакиза привел примеры, когда находки последних лет позволили действительно изменить представление об истории. "Таких примеров множество. Причем по всем хронологическим периодам - от первоначального заселения до Средневековья и Нового времени. Если мы говорим про первоначальное заселение территории Беларуси, то именно за последние годы ученые Института истории НАН сделали значительные открытия. Мы давали осторожную оценку самой древней стоянке около деревни Огово. Сначала 250 тыс. лет, потом не менее 300 тыс. лет. Сегодня мы говорим о том, что ей не менее 400 тыс. лет, потому что появляются новые естественнонаучные анализы, данные, которыми оперируют ученые", - сказал он.