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Не на ту напали. Женщина-таксист дала отпор вооруженным клиентам

В Кобрине женщина-таксист дала отпор напавшим хулиганам. Клиентов нужно было отвезти в Дрогичин. Чтобы расплатиться, один из пассажиров попросил остановиться у банкомата, а после достал нож, приставил его к шее и начал угрожать.


Сыщиками Брестской области установлено, что злостное хулиганство совершили 26-летние россияне, один из которых неоднократно привлекался за хулиганство и угон авто.
Геннадий Новиков, начальник отдела УУР УВД Брестского облисполкома

Задержали мужчин наутро в Березе. Выяснилось, что после нападения пьяные дебоширы украли припаркованный автомобиль и уехали в соседний район. За хулиганство и кражу возбуждены уголовные дела.


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