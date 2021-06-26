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Не на ту напали. Женщина-таксист дала отпор вооруженным клиентам
В Кобрине женщина-таксист дала отпор напавшим хулиганам. Клиентов нужно было отвезти в Дрогичин. Чтобы расплатиться, один из пассажиров попросил остановиться у банкомата, а после достал нож, приставил его к шее и начал угрожать.
Сыщиками Брестской области установлено, что злостное хулиганство совершили 26-летние россияне, один из которых неоднократно привлекался за хулиганство и угон авто.
Задержали мужчин наутро в Березе. Выяснилось, что после нападения пьяные дебоширы украли припаркованный автомобиль и уехали в соседний район. За хулиганство и кражу возбуждены уголовные дела.
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