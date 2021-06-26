Не на ту напали. Женщина-таксист дала отпор вооруженным клиентам

В Кобрине женщина-таксист дала отпор напавшим хулиганам. Клиентов нужно было отвезти в Дрогичин. Чтобы расплатиться, один из пассажиров попросил остановиться у банкомата, а после достал нож, приставил его к шее и начал угрожать.