Не надо расслабляться - вакцинация остается эффективной мерой против коронавируса

Вакцинация по-прежнему остается эффективной мерой против коронавируса. Очередной подъем заболеваемости, отмечают медики, ожидается в сентябре.Сейчас в Беларуси циркулирует преимущественно штамм "омикрон" и его подвиды. Они легче передаются от человека к человеку. И хотя в большинстве случаев не требуют госпитализации, могут вызывать осложнения и провоцировать другие заболевания. Об этом в программе "Скажинемолчи" в нашем эфире заявил вирусолог Александр Петкевич.

Не надо расслабляться. Мы приучились, нас приучили. Все делается и в мире, и в стране для того, чтобы сдержать инфекцию или контролировать инфекцию. Поэтому надо просто поддерживать достигнутый уровень. В организме никогда ничего не пропадает. Если человек переболел или вакцинирован, у него обязательно что-то остается. Остаются антитела (так называемые гуморальные), остается клеточная память. Организму просто невыгодно хранить запасы каких-то антител. Но все формируется в виде клеточной памяти, которые запоминают этот возбудитель и в случае появления нового варианта они активизируются и начинается наработка этих антител.

На каком этапе разработка белорусской вакцины? Все-таки ковид - природный вирус или искусственно созданный? А также грозит ли белорусам вирус оспы обезьян? Об этом и не только в полном выпуске программы "Скажинемолчи" - на сайте Белтелерадиокомпании, а также в YouTube и в Telegram.