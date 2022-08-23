3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Не надо расслабляться - вакцинация остается эффективной мерой против коронавируса
Вакцинация по-прежнему остается эффективной мерой против коронавируса. Очередной подъем заболеваемости, отмечают медики, ожидается в сентябре.Сейчас в Беларуси циркулирует преимущественно штамм "омикрон" и его подвиды. Они легче передаются от человека к человеку. И хотя в большинстве случаев не требуют госпитализации, могут вызывать осложнения и провоцировать другие заболевания. Об этом в программе "Скажинемолчи" в нашем эфире заявил вирусолог Александр Петкевич.
Не надо расслабляться. Мы приучились, нас приучили. Все делается и в мире, и в стране для того, чтобы сдержать инфекцию или контролировать инфекцию. Поэтому надо просто поддерживать достигнутый уровень. В организме никогда ничего не пропадает. Если человек переболел или вакцинирован, у него обязательно что-то остается. Остаются антитела (так называемые гуморальные), остается клеточная память. Организму просто невыгодно хранить запасы каких-то антител. Но все формируется в виде клеточной памяти, которые запоминают этот возбудитель и в случае появления нового варианта они активизируются и начинается наработка этих антител.
На каком этапе разработка белорусской вакцины? Все-таки ковид - природный вирус или искусственно созданный? А также грозит ли белорусам вирус оспы обезьян? Об этом и не только в полном выпуске программы "Скажинемолчи" - на сайте Белтелерадиокомпании, а также в YouTube и в Telegram.
Смотрите также:
- Олег Романов - председатель РОО "Белая Русь", профессор философии, сенатор
- Александр Петкевич - вирусолог, заведующий организационно-методическим отделом Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии
- Вячеслав Булацкий — профессор кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики БГУ
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов