Не наказать, а исправить недочеты. На базе Осиповичского опытного лесхоза прошел выездной семинар-практика КГК

Рынок расширился в дружественные страны, рабочие места сохранены, особенно в таких деревообрабатывающих производствах, которые находятся в сельской местности. Социальные вопросы - это тоже одни из главнейших, то, что требует глава государства - сохранить рабочие коллективы. И сейчас идем дальше, находим новые рынки сбыта. Если было порядка пяти стран, сегодня уже 11 стран. И количество участников на бирже, если условно в Средней Азии было порядка 21 покупателя, сегодня уже больше 50. А что для нас это? Это рост цены и рост объемов производства.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси