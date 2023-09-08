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Не наказать, а исправить недочеты. На базе Осиповичского опытного лесхоза прошел выездной семинар-практика КГК
Профилактика нарушений в сфере лесного хозяйства, обмен прогрессивным опытом. Сегодня на базе Осиповичского опытного лесхоза прошел выездной семинар-практика. Его инициировал Комитет госконтроля. Участники - заинтересованные ведомства, представители КГК, Минлесхоза, госинспекции, лесохозяйственных учреждений. Не так давно положение дел в отрасли обсуждали на совещании у Президента. Сегодня вопросы работы в условиях санкций, новые рынки сбыта, доступность материалов для населения также звучали. Недочеты находит и госконтроль - низкая эффективность лесовосстановления, нерачительное обращение с лесными ресурсами, бесхозяйственность. Как найти решение, узнавал Александр Камович.
Успехи лесной отрасли
Лес пилят - щепки летят без задержек и простоев. Осиповичский опытный лесхоз, можно сказать, передовой в области. В его составе 13 лесничеств и цеха деревообработки, производства пеллет, лесопитомники. За 20 лет успешной работы была проведена и модернизация. Новую линию планируют и в следующем году, в том числе и поэтому хозяйство выбрали для семинара всех заинтересованных ведомств.
Рентабельность цеха по выпуску пилопродукции - сегодня уже это 24 %. Это достаточно серьезная рентабельность и общая рентабельность всего промышленного производства в разрезе производства и щепы, и погонажных изделий, оцилиндрованной окоренной древесины. Сегодня мы видели - это 14 %. Считаю, сегодня неплохая рентабельность для предприятия, но тем не менее нам есть к чему стремиться.
В хозяйстве реализуют не один проект. Например, в 2021 на базе лесхоза открылся цех по производству топливных пеллет. Направление крайне перспективное - выгодно, экологично и безопасно. Впрочем санкции немного подпортили ситуацию. Поэтому сегодня в хозяйстве ищут иные рынки сбыта с прицелом и на внутренний. В целом лесхозы страны нацелены на диверсификацию производств.
Рынок расширился в дружественные страны, рабочие места сохранены, особенно в таких деревообрабатывающих производствах, которые находятся в сельской местности. Социальные вопросы - это тоже одни из главнейших, то, что требует глава государства - сохранить рабочие коллективы. И сейчас идем дальше, находим новые рынки сбыта. Если было порядка пяти стран, сегодня уже 11 стран. И количество участников на бирже, если условно в Средней Азии было порядка 21 покупателя, сегодня уже больше 50. А что для нас это? Это рост цены и рост объемов производства.
Проблемы лесной отрасли
Несмотря на все успехи отрасли, есть и ложка дегтя. Вопросы остаются у госконтроля. Например, в прошлом году было выявлено 57 преступлений. Речь идет и о банальных кражах, и о серых схемах с фирмами-посредниками.
За 7 месяцев текущего года также выявлено 24 преступления. Данное мероприятие проводится прежде всего для того, чтобы еще раз пройтись по всем выявляемым нарушениям, оповестить всех и сработать на предупреждение.
Также среди самых частых нарушений - низкая эффективность лесовосстановления, нерачительное обращение с лесными ресурсами и банальная бесхозяйственность. В том числе незаконные рубки леса, неэффективное использование бюджетных средств, нерациональное планирование закупок.
Комитет государственного контроля в соответствии с поручением главы государства осуществляет постоянные контроль и мониторинг ситуации в лесохозяйственной деятельности. И, к сожалению, из года в год выявляются контрольно-аналитическими мероприятиями определенные нарушения и недостатки. Мы все эти проблемы обсудили, обсудили пути решения проблем, в том числе и повышение эффективности деятельности лесохозяйственной отрасли. Нашли какие-то компромиссные решения.
Пути решения - совместная работа
Так, по результатам проверок госконтроля с начала 2023 года за счет исключения необоснованных расходов лесхозов сэкономлено почти 6 млн. рублей бюджетных средств, по фактам нарушений взысканы в бюджет 16 млн. Возбуждено 25 уголовных дел. Сегодня главная задача - не наказать, а исправить недочеты, сверить часы и поделиться мнением, где еще можно и (самое важное) нужно доработать.
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