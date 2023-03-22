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"Не немцы спалили Хатынь" - шокирующее открытие из Центрального архива КГБ
Не немцы спалили Хатынь. Об этом вдокументальный фильме "Они сжигали Хатынь" из серии "Без срока давности"рассказал начальник Центрального архива КГБ Беларуси Дмитрий Воропаев.
Сотрудник архива вспоминает - узнал об этом, когда он только пришел работать. Среди коробок было большое уголовное дело Хатыни. Старший коллега спросил, знает ли он, кто сжег Хатынь. "Конечно же, немцы спалили Хатынь", - ответил тогда Дмитрий. Коллега сказал: "Нет. Это не немцы спалили Хатынь".
Потом он увидел, что это были украинцы. "Там все были украинцы - и по рождению, и по национальности. Почему нам об этом не рассказывают нигде и никогда", - удивился тогда Дмитрий Воропаев.
Первых карателей из украинской роты особого батальона СС Дирлевангера, причастных к уничтожению жителей деревни Хатынь, арестовали еще в начале 60-х годов прошлого века.
О том, что палачи Хатыни были украинцами, на допросе еще в 61-м говорил Иосиф Каминский - единственный взрослый, которому удалось спастись из горящего сарая. Но Украина было одной из 15 братских союзных республик. Соседкой. Близкой страной. Сестрой-славянкой. Поэтому первые секретари ЦК Компартии Беларуси и Украины решили не педалировать ситуацию.
Формирование, о котором идет речь, - 118-й украинский батальон охранной полиции. Это он уничтожал Хатынь. Нацистское подразделение создавали в Киеве, в августе 42-го. В Гродно.
Командиром батальона был назначен арийский офицер, капитан СД Эрих Кернер, его заместителем - бандеровец Смовский, рассказывает сотрудник УКГБ Беларуси по Гродненской области (1957-1988 гг.), полковник в отставке Евгений Далидович.
В декабре 42-го года подразделение направили в Беларусь для выполнения охраны различных объектов оккупационной администрации и борьбы с партизанами, что предполагало собой карательные функции.
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Действовали в отместку партизанам
Самая известная акция 118-го батальона - уничтожение деревни Хатынь 22 марта 1943 года. Эта операция не разрабатывалась заранее и в планы не вносилась. Решение принимали спонтанно. Действовали в отместку.
Трагедия Хатыни началась в нескольких километрах от деревни. На повороте. Партизаны перерезали провода связи и ждали ремонтную бригаду. Устроили засаду в удобном для этого месте. На горке. Когда появилась первая машина, открыли огонь. Как позже выяснилось, в ней ехал шеф первой роты 118-го полицейского батальона Ханс Вельке - олимпийский чемпион 36-го года по толканию ядра. С ним же был и Василий Мелешко.
В это время рядом с местом партизанской засады находились жители деревни Козыри, которых оккупационные власти отправили вырубать лес. Нужно было очистить 50 метров лесополосы рядом с дорогой, чтобы партизаны не смогли близко подойти к трассе. Козыревские лесорубы и стали первыми жертвами Хатынской трагедии.
Были убиты 24 мирных жителя - козыревских лесоруба. Некоторым все же удалось спастись - они смогли убежать в лес. Это было утром 22 марта 43-го года. Партизаны, которые устроили засаду, отошли в Хатынь.
На расправу с жителями Хатыни 118-й полицейский батальон отправлялся из Плещениц. Так как связь была повреждена, в подразделении не знали, что произошло на дороге. Только после возвращения раненого Мелешко личный состав был поднят по тревоге. Произошло это примерно в 13:00. На преследование партизан отправились в полном составе и с тяжелым вооружением.
В помощь украинскому 118-му полицейскому батальону из Логойска направили украинский взвод батальона СС Дирлевангера. Деревню окружили.
"Мы на улице играли, потом пришли пообедали, вышли на улицу и там начали стрелять. Очень сильно стреляли", - говорит жительница д. Мокрадь Логойского района Нина Чистякова.
Из записи разговора с Григорием Лакустой в 1975 году, была дана команда Кернером, шефом батальона, в последующем ротам и взводам собрать всех людей с домов и привезти в центр села, где находился такой сарай.
"Когда я пришел в сарай, там уже были человек 10 граждан, в том числе моя семья. Я еще спросил, почему они неодетые, на что моя жена Аделия и дочь Ядвига ответили, что их каратели раздели. Людей продолжали сгонять в этот сарай, и он через непродолжительное время был совершенно заполнен, что даже нельзя поднять рук. Размер сарая был 12 на 6".
Сарай Иосифа Каминского стал братской могилой для всех жителей деревни. Самому старшему - Иосифу Рудаку - было 69 лет. Младшему - Толику Яскевичу - всего семь недель отроду. Он сгорел вместе с мамой Верой Яскевич. Старшая дочь Каминского - Ядвига - была на последнем месяце беременности.
Факт
Вместо Хатыни палачи оставили пепелище. За несколько вечерних часов страшного мартовского понедельника каратели сожгли заживо 149 человек, 75 из которых - дети до 16 лет.
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