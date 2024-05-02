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"Не оставляем обращения без внимания" - единый день приема граждан прошел в Гомельской области

Все, что волнует граждан, - ответственность белорусских парламентариев. Члены Совета Республики сегодня провели единый день приема граждан во всех регионах Гомельской области. Охват максимально широкий - 17 районов и областной центр: без внимания не остался ни один вопрос.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова работала в Жлобинском райисполкоме. На прием кроме местных жителей приехали люди из Светлогорска, Гомеля, Полоцка, Витебска, Пинска, Солигорского района. Например, Светлана Петрусева посетовала на проблему, с которой борется уже 17 лет. Семья купила дом, но вместо радости столкнулась с постоянными хлопотами из-за подтоплений участка. По словам женщины, практически постоянно стоит вода, пользоваться участком невозможно. С такой проблемой сталкиваются и другие жители улицы.

Вода в доме, вода в огороде, вода на улицах. А зимой это вообще невозможно. То есть постоянные звонки на горячие линии, чтобы избавиться от проблемы. Надеемся, что в результате сегодняшнего приема ситуация изменится.
Светлана Петрусева, жительница г. Жлобина
Все, с чем к нам обращаются люди, мы обязательно возьмем под контроль, это у нас традиционно. Мы никогда не оставляем обращения без внимания. Но я думаю, что работы предстоит местным органам достаточно много.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Как отметили сенаторы, такие встречи очень востребованы, позволяют объективно оценить ситуацию в регионах и выявить наиболее актуальные проблемы. Чаще всего людей волнуют жилищные вопросы, социальная сфера, водоснабжение, здравоохранение, общественный порядок. При этом многие поступившие обращения становятся предметом обсуждения при подготовке проектов законов и иных нормативно-правовых актов.

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