"Не оставляем обращения без внимания" - единый день приема граждан прошел в Гомельской области

Все, с чем к нам обращаются люди, мы обязательно возьмем под контроль, это у нас традиционно. Мы никогда не оставляем обращения без внимания. Но я думаю, что работы предстоит местным органам достаточно много.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси