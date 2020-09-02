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Не поддаваться на провокации белорусов призывают все больше экспертов из-за рубежа
Пока вся страна жила Днем знаний, отдельные элементы через соцсети и телеграм-каналы продолжали игнорировать хоть какой-либо позитивный повод. При этом они вновь пытались завлечь в свои склоки и призвать к противозаконным действиям молодежь. Устроить митинг возле школ не получилось - и вот на горизонте очередные потуги втянуть белорусов в стачки. Забастовки, к которым призывают, могут негативно сказаться на белорусской экономике, а значит все это отразится и на социальном секторе: образовании, здравоохранении. Не поддаваться на провокации белорусов призывают все больше экспертов из-за рубежа.
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