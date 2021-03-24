Уважаемые граждане! Соблюдайте закон о массовых мероприятиях, не поддавайтесь на провокации и помните о последствиях. Подумайте, стоит ли так рисковать и идти на поводу у тех, кому наплевать на вашу жизнь и безопасность. Белорусы - мирные люди, и нам не нужны хаос и беспорядки.