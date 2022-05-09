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Не повторить опыт Литвы и сохранить Беларусь независимой желает всем нам политолог из Прибалтики
Наши западные соседи из кожи вон лезут, чтобы забыть о Великой Победе. Забыть, кто их освободил. При этом многие хорошо понимают: если бы не подвиг наших героев, Европа сейчас выглядела бы совсем иначе. Никогда не повторить опыт Литвы и сохранить Беларусь независимой желает всем нам политолог Кристофер Войшко из Прибалтики, которая и сейчас продолжает жить под оккупацией США.
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