Не просить, а сказать спасибо Христу - сотни верующих собрались в соборе Святых Петра и Павла в Гомеле

Православные верующие отмечают Рождество Христово. По всей стране прошли торжественные богослужения. В Гомеле сотни верующих собрались в соборе Святых Петра и Павла.

К празднику главный гомельский храм украсили живыми елями, а перед входом установили рождественские ясли – выразительное напоминание о том, что явился Спаситель не во дворце, не в блеске грома и молний, что казалось бы логичным для Бога, а в пещере для овец в простой и скромной семье.

Праздничная литургия началась ровно в 23:30, в храм пришли не только жители Гомеля, довольно много верующих приехали из разных уголков региона.

"Сегодня я здесь, чтобы не просить Господа о чем-либо, а поблагодарить за возможность жить и работать, заниматься любимым делом", - рассказал учитель физики Сергей Карнаухов.

В соборе в эту ночь по традиции служил архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан. В молитвах и песнопениях вспоминались ветхозаветные пророчества о Мессии, которого ждали за тысячи лет до Вифлеемских событий. И, конечно, обстоятельства этого пришествия, которое и сейчас трудно охватить умом.