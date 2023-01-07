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Не просить, а сказать спасибо Христу - сотни верующих собрались в соборе Святых Петра и Павла в Гомеле
Православные верующие отмечают Рождество Христово. По всей стране прошли торжественные богослужения. В Гомеле сотни верующих собрались в соборе Святых Петра и Павла.
К празднику главный гомельский храм украсили живыми елями, а перед входом установили рождественские ясли – выразительное напоминание о том, что явился Спаситель не во дворце, не в блеске грома и молний, что казалось бы логичным для Бога, а в пещере для овец в простой и скромной семье.
Праздничная литургия началась ровно в 23:30, в храм пришли не только жители Гомеля, довольно много верующих приехали из разных уголков региона.
"Сегодня я здесь, чтобы не просить Господа о чем-либо, а поблагодарить за возможность жить и работать, заниматься любимым делом", - рассказал учитель физики Сергей Карнаухов.
В соборе в эту ночь по традиции служил архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан. В молитвах и песнопениях вспоминались ветхозаветные пророчества о Мессии, которого ждали за тысячи лет до Вифлеемских событий. И, конечно, обстоятельства этого пришествия, которое и сейчас трудно охватить умом.
Праздновать благую весть - Рождество Христово - по церковным канонам разрешается 10 дней подряд, пока на смену святкам не придет крещенская ночь.
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