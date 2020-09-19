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Не раствориться в потоке лживых соблазнов. Участницы женского форума обратились к белорусам

На какие только ухищрения не идут организаторы и исполнители. Не раствориться в потоке лживых соблазнов - с таким призывом обратились к жительницам Беларуси участницы национального женского форума "За Беларусь". Ведь женщина - движущая сила жизни. А истинная сила женщины - в ее способности любить и здраво рассуждать.

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