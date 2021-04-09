"Не с левыми, не с правыми - с народом!". Формулу партийного строительства в Беларуси озвучил Президент

Рамки партийного строительства в первом приближении. Александр Лукашенко сегодня собрал совещание с руководством парламента, Администрации Президента, Совета безопасности и Минюста. Обсуждали новации и то, как избежать ошибки соседей и партнеров. Без "карманных одноразовых" партий и радикализма, который остановит не только нормальную жизнь столицы, но и экономику.



По мнению Главы государства, новый закон и следом перерегистрация - шаг крайне ответственный. Он должен учитывать не только запрос политизированной части общества, но и интересы страны в целом. Изменений, которые обсуждают уже не один год, включая последнее Всебелорусское собрание, несколько.



Это региональное представительство - все области вплоть до районов. Повышение минимальной численности - не должна группа всего из тысячи граждан решать судьбу 10 миллионов белорусов. И еще: если взял иностранные деньги или продвигаешь импортный интерес - не место в белорусской политике, как и в случае неявки партии на выборы.



Как может измениться партийный ландшафт - наш политический обозреватель Андрей Кривошеев.





Партии - как механизм роста, а не раздора

Партийное строительство. Последние лет 10 об этом говорят много и часто, правда, в основном верхняя по доходам трата горожан и медийноактивные люди. Запрос понятен - добавить еще один политический «лифт» для своих амбиций. Позиция государства в этом вопросе очень осторожная и эволюционная. Нужно провести корабль системы между "Сциллой и Харибдой", не повторить чужие ошибки. Так, чтобы с одной стороны партии работали в интересах общества и формировали новую управленческую элиту, а с другой - не превратились в дешевых популистов или карманные проекты новых магнатов, и, тем более,пешки в чужой, совсем не белорусской политической игре. Во Дворце Независимости сегодня говорили именно об этом.

Партийная ловушка - верхушка партии хочет править, а общество отказывает им в доверии. Не видит реальных дел и крепких партийных программ. Даже оппозиционных. Не считать же программой ту, что по глупости обнародовали в 2020-м. Это же политическое самоубийство, а не программа. Массовая приватизация, разрыв отношений с главными союзниками, НАТО, платная медицина.

И это полбеды. Конструктивные партии, их из нынешних 15-ти примерно половина, и те в основном выезжают на харизме лидера или ностальгии. Хотя и здесь предательство 90-ых и развал Страны Советов помнят до сих пор. Президент Компартию не предавал, но формулу равноудаленности для себя вывел.

Не форсировать, но и не тормозить партийное строительство

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Мы осознали, что шарахаться из стороны в сторону нельзя.

Я лично вывел для себя формулу, которой придерживаюсь до сих пор: не с левыми, не с правыми - с народом

Моя позиция в вопросах партийного строительства осталась неизменной: не форсировать ничего искусственно, но и не тормозить общественно-политические процессы. Они должны вызревать сами, снизу. Никаких провластных партий, искусственно созданных.

Кто-то, возможно, упрекнет, что многие годы государство целенаправленно не стимулировало развитие политических партий. Но и запроса на них у общества не было. Он и сейчас не выражен. Как показывают различные социологические исследования, уровень доверия к существующим партиям близок к статистической погрешности. Я это ответственно заявляю, и последние масштабные социологические исследования об этом говорят. Партийный вопрос будоражит умы лишь небольшой части политизированной публики и в крупных городах. Мы это видим и обязательно должны учитывать".



Партии есть - доверия к ним нет

Масштабный опрос, на который ссылается Глава государства, действительно не в пользу партий. Руководителей еще более-менее различают. Но доверие только предстоит заработать. Резерв - те самые люди, кто "против всех"или "за других". Это 15 с небольшим процентов. Этот запрос фиксировали в рамках национального диалога и на Всебелорусском собрании. Этому запросу Президент предлагает задать четкие и конструктивные рамки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Любые шаги в данном направлении должны предприниматься по принципу "не навреди". Надо понимать: у белорусского общества практически нет опыта существования в условиях многопартийности.

Готовых рецептов в этом вопросе нет. Посмотрите на оплот западной демократии - партийную политическую систему.

Мы видим, как на место партийных идеологий приходят дешевый популизм и грязные политические технологии

Партии просто порой втемную, а иногда несолидно, в нарушение всех норм и принципов используют в политической борьбе для достижения своих корыстных интересов. Отдельные группы. Это мы видим не только на Западе, но и в постсоветских республиках, которые пошли этим путем. И интересы этих, частенько олигархов, слава богу, нет их в Беларуси, направлены не на благо страны, а на откровенное манипулирование общественным мнением.

Недопустимо, чтобы подобные спекуляции на партийной основе способствовали искусственному разделению белорусского общества и уж тем более - утрате государственности. Такого в Беларуси быть не должно, и я очень надеюсь, что не будет".







Заграница не поможет

Общество и государство в Беларуси против карманности и договоров за ширмой политики. От партий ждут ответственности, кадровый резерв управленцев, взвешенных идей с опорой на белорусскую землю и наши традиции. Плюс прозрачность. Взял доллар на стороне - ушел из политики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Как и во всех развитых демократиях, в Беларуси политическая деятельность категорически не должна финансироваться из-за рубежа. И как некоторые сегодняшние лидеры партий думают, что их государство из бюджета будет финансировать, на это тоже рассчитывать не надо. У нас есть куда направлять государственные ресурсы.

Если народ только узнает, что мы будем финансировать из бюджета политические партии, вы знаете, как к этому народ отнесется

А что касается зарубежного финансирования, в действующем законодательстве это есть. Но хочу еще раз напомнить:каждому, кто рассчитывает на то, что "заграница нам поможет", даст денег на "социальный лифт", на безбедную жизнь, следует раз и навсегда уяснить: принял грант, деньги зарубежного фонда, согласился на оплату поездок, каких-то других услуг - сразу же де-юре и де-факто потерял право заниматься политикой, претендовать на государственные посты и выборные должности в Беларуси. И надо усилить, чтобы это фактически привело к ликвидации такой партии".



Четкие рамки для партий

Т. е. государство за партийное строительство, за новые политические лифты, весь вопрос в качестве действующих и новых игроков на этом поле.

Если откровенно, то сколько партий сегодня отвечают высоким стандартам? У кого есть хотя бы 3 000 активных членов, не мертвых душ. Кто присутствует во всех регионах Беларуси, а не столично-паркетный проект?Кто дошел до районов? Кто реально борется за власть - т. е. участвует в выборах. Есть ведь и такая инициатива - не пришел на выборы дважды -на выход из политики. Или еще тенденция - строить белорусские партии из-за границы и за счет заграницы.Где в мире такое возможно? На какой оккупированной территории? Ведь Беларусь не оккупировали и не сломали.

Олег Слижевский, Министр юстиции Беларуси:

"Сегодня действующим законодательством установлено, что учредителями и членами политической партии могут быть только граждане Беларуси. Проектом закона предусмотрено, что учредителями политической партии могут быть только граждане Беларуси, постоянно проживающие на территории Беларуси. Возможно, такая же норма будет действовать в отношении не только учредителей, но и членов партии".



Предостережение от Главы государства

Серьезные предостережения с учетом нашего и мирового опыта есть и у Главы государства. Слишком велика цена ошибки. На кону все, что создавали такими усилиями за четверть века.

Ведь хватает персонажей, что предлагают «разрушить до основания, а потом». Это «потом» мы уже склеивали в своей истории. Минимум 10 лет на это потратили, пока другие развивались.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

:

"Я просто хочу предупредить вас, разработчиков и других: если мы допустим хоть малейшую ошибку при формировании партий, ссылаясь якобы на некий зарубежный опыт, мы уничтожим страну, мы ее развалим.

Это может произойти, если в Беларуси сейчас появится множество небольших партий, каждая из которых будет отстаивать исключительно свои интересы. Поэтому все надо предусмотреть. А я вижу в проекте некоторые недоработки.

Формирование партийной системы - это серьезнейший вопрос, который нельзя недооценивать.

Мы думаем: а, партия - мы ее зарегистрируем, и пусть она будет. Да нет, так не будет!

Все время будет столкновение интересов. Ладно тут в августе и в другие месяцы ходили, вы помните, по Минску в основном. Но это одна куча была, извините меня, протестунов. Противостояла им другая сила во главе с властью. А если вывалят разные и будут каждый день ходить?

Поэтому это серьезнейший вопрос. Скажу свое мнение: мы к этому не готовы. И я уже как-то намекал: когда трудно в стране, а трудностей еще будет не меньше, не потому что кто-то там нам санкции введет, - мир изменился, ошалел, в такой ситуации умные люди объединяются вокруг какого-то человека, какой-то группы людей. Собираются в кучу и стараются выстоять, выжить. А мы сейчас начнем - плюрализм.

Помните, при Горбачеве мы смеялись, хохотали: "плю-рализм". На кого наплевали? На самих себя

Мое заявление непопулярно прозвучит. Но вы это увидите.

С другой стороны, если у какой-то части общества есть запрос на партии, игнорировать его нельзя. Партии в русле законов, с разными мнениями, провластные, оппозиционные и прочие - это нормальный процесс. Но мы должны изначально выработать серьезнейший закон о партиях, чтобы потом не кувыркаться и не жалеть, что мы пошли не тем путем. Я делаю эту оговорку, чтобы потом ко мне претензий не было. У нас опыта этого нет. Мы страну из-за этого развалили, Советский Союз. Это же было на наших глазах. Вот чтобы этого с Беларусью не произошло".







Судьба партийного успеха - в руках самих партий