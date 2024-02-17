Не скучно ли на выборах в Беларуси без шоу и скандалов - мнение главы ЦИК

На Западе выборы проходят ярко - со скандалами и шоу. Не скучно ли на выборах в Беларуси, в программе "Вопрос номер один" спросили у председателя Центральной избирательной комиссии Игоря Карпенко.

"Если кому-то скучно, то для этих целей есть цирк, есть театр, есть концертные площадки", - парировал он. По словам главы Центризбиркома, выборы - это серьезное общественно-политическое мероприятие. "Все эти шоу, различного рода столкновения, на мой взгляд, нацелены на одно: чтобы заболтать избирателя, дезорганизовать, информационно дезавуировать его для того, чтобы провести к власти тех кандидатов, которые есть", - считает председатель ЦИК.

