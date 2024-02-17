3.68 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
Не скучно ли на выборах в Беларуси без шоу и скандалов - мнение главы ЦИК
На Западе выборы проходят ярко - со скандалами и шоу. Не скучно ли на выборах в Беларуси, в программе "Вопрос номер один" спросили у председателя Центральной избирательной комиссии Игоря Карпенко.
"Если кому-то скучно, то для этих целей есть цирк, есть театр, есть концертные площадки", - парировал он. По словам главы Центризбиркома, выборы - это серьезное общественно-политическое мероприятие. "Все эти шоу, различного рода столкновения, на мой взгляд, нацелены на одно: чтобы заболтать избирателя, дезорганизовать, информационно дезавуировать его для того, чтобы провести к власти тех кандидатов, которые есть", - считает председатель ЦИК.
Смотрите все интервью ЗДЕСЬ
Игорь Карпенко обратил внимание на то, что многие любят говорить о многопартийной системе, но сегодня в "продвинутых демократиях" две-три партии, которые "тусуют" власть между собой. "И порой приход одного или другого кандидата никаким образом не влияет на изменение, допустим, общественно-политического, внешнеполитического, внутриполитического курса в этой стране", - отметил он.