Туман, дождь и плохая видимость на дорогах. В эти дни водителям нужно быть внимательнее во время движения, чтобы избежать аварий. Так, водитель "фольксвагена" двигался по Долгиновскому тракту со стороны улицы Будславской в направлении МКАД, при повороте влево не справился с управлением и попал в дерево. Пострадавших нет, только автомобиль получил механические повреждения. По этому факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает водителям - следует оценивать условия погоды и дорожную обстановку, не превышать скоростной режим, не делать резких и необдуманных маневров.