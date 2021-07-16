Не стало экс-руководителя Белавиа А. Гусарова

Сегодня ночью не стало Анатолия Гусарова. Экс-руководитель Белавиа ушел из жизни на 73 году после продолжительной болезни. Анатолий Гусаров возглавлял белорусскую авиакомпанию 25 лет с года ее основания до начала этого февраля, затем продолжал трудиться на благо авиакомпании в качестве советника гендиректора. В гражданской авиации прослужил 49 лет, начинал простым инженером на заводе. Анатолий Гусаров отмечен многочисленными госнаградами.